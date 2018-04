Turismo noir di Pasquetta a Rigopiano

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) L'area di #è sotto sequestro dai tempi della valanga, ma ciò non ha impedito che ai turisti affluissero nei pressi delle macerie. Ilè stato forse troppo per i familiari delle vittime, gia' riuniti in un comitato che le commemora, i quali hanno proclamato la loro indignazione dichiarandosi pronti a denunciare l'irrispettosa affluenza. Alcuni dei familiari sono stati anche criticati dalla folla perché protestavano, dal momento che nel sito erano apparsi i primi barbecue, e i turisti non smettevano di fare selfie e giocare a palla. Addirittura qualcuno si è impadronito di pezzi di macerie della struttura, come un truce souvenir in ricordo della tragedia. Sembra addirittura che i turisti abbiano scavalcato o forzato i sigilli che mantenevano il sito integro sin dal termine dei rilievi della scientifica. Un trauma per i parenti delle vittime che ...