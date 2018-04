Tumori | nuova combinazione di farmaci | è italiano il primo studio al mondo

meteoweb.eu

: L'oncologia personalizzata; La nuova frontiera nella cura dei tumori. Cit. del @Dott_Del_Bianco - Youinnova : L'oncologia personalizzata; La nuova frontiera nella cura dei tumori. Cit. del @Dott_Del_Bianco - jobsocialeu : MULTIMEDIALE Video In Evidenza #ragazzealtiro contro paura di andare a canestro Lifting senza bisturi, la nuova tec… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) La Fondazione Nibit – Networkper la bioterapia deipresenterà il 16 aprile al congresso annuale dell’American Association for Cancer Research (Aacr) in programma a Chicago, i risultati preliminari delloNibit-M4, pensato per valutare per la prima volta ladi un farmaco epigenetico e di un farmaco immunoterapico nel trattamento del melanoma metastatico, completamente made in Italy e supportato in parte da Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro). Un risultato di estrema rilevanza per la ricerca italiana, che si eleva ancora una volta a protagonista assoluta in un contesto scientifico di altissimo livello internazionale. LoNibit-M4 (Nct02608437), di fase 1b, arruola 19 pazienti con melanoma metastatico con l’obiettivo di valutare la, in sequenza, di un farmaco epigenetico di seconda generazione, la ...