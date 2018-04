Tumori | ecco gli alimenti che proteggono dal cancro e perché

Fabrizio Frizzi - Alfonso Signorini : “Aveva Tumori diffusissimi inoperabili. Ecco perché ha fatto un vero miracolo” : In molti, nei giorni scorsi, hanno parlato delle gravissime condizioni di salute di Fabrizio Frizzi. Nessuno però ha voluto parlare della malattia del conduttore scomparso all’età di 60 anni, cosa alla quale ha accennato invece Alfonso Signorini. Ospite di Matrix, il direttore di Chi, ha ricordato Frizzi: “Lui sapeva che non aveva scampo. E questo è molto importante da sottolineare, perché quando ha avuto quella ischemia che l’ha ...

Cellulari : causano Tumori molto rari - ecco cosa rivela uno studio : L'associazione tra Cellulari e tumori è stata dimostrata da uno studio che ha avuto inizio dal 2005. Si tratta della più grande ricerca mai effettuata per quanto riguarda le radiazioni e le radiofrequenze, condotto dall'Istituto Ramazzini con il finanziamento dei fondi regionali, della Protezione Elaborazioni Industriali, Inalil e Arpae. Il verdetto è però arrivato solo adesso e quanto emerso ha destato parecchia preoccupazione. I risultati ...

Tumori da cellulare : ecco lo studio italiano che conferma la pericolosità di telefonini e radiazioni per la salute umana : Uno studio dell’Istituto Ramazzini di Bologna riapre un argomento molto discusso negli ultimi anni, ma sempre più controverso: i cellulari (e le radiazioni attraverso le quali si propagano i segnali) possono causare Tumori? Nel 2011, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione a radiofrequenza (RFR) come un possibile agente cancerogeno per l’uomo. Secondo l’IARC, studi condotti su animali, così come ...

Il 35% dei Tumori dovuto a un’alimentazione errata : ecco come “giocare d’anticipo” e prevenire il cancro seguendo semplici regole : Prenderà il via domani e proseguirà fino a domenica 25 marzo la XVII edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna che ogni anno la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori organizza per diffondere la cultura della prevenzione e sottolineare l’importanza che riveste l’adozione di un corretto stile di vita per combattere i tumori. Con il patrocinio del Ministero della Salute, di quello delle ...

Tumori : ecco le nanoparticelle in grado di localizzare e curare il cancro prima che si sviluppi la metastasi : Uno dei problemi principali nel trattamento del cancro è identificare la sede di piccoli Tumori e trattarli prima della metastasi. Nel tentativo di superare questo problema, i ricercatori del Wake Forest Baptist Medical Center hanno sviluppato una nanoparticella fluorescente in grado di trovare i Tumori, illuminarsi all’arrivo ed essere attivata dalla luce per generare calore per distruggere le cellule tumorali. Lo studio in cui queste ...

Tumori : ecco come i virus disattivano il sistema immunitario - causando il cancro : Non è una novità che i virus provochino Tumori. Per esempio, il papillomavirus umano (HPV) provoca quasi la totalità degli oltre 500.000 casi all’anno in tutto il mondo di cancro alla cervice. Guidando la proliferazione delle cellule infette, i virus accelerano la produzione di ulteriori virus, ma un’eccessiva proliferazione cellulare è anche il segno caratteristico del cancro. Ora, uno studio dell’University of Colorado Cancer Center esplora ...

Dieta vegana per guarire i Tumori? Ecco la tragica morte di una youtuber : Curare le malattie molto gravi è ormai da molti anni una preoccupazione di molti specialisti. Si stanno diffondendo sempre di più alcune cure per il cancro alternative alla vera e propria medicina. Si è iniziato con le cure omeopatiche qualche anno fa, fino ad arrivare - grazie soprattutto ai molti siti web ed alle fake news - a diffondere assurde soluzioni per curare malattie molto gravi. Stavolta è stata Mari Lopez, un'accanita sostenitrice di ...

Ecco gli esomeri - le nanoparticelle che trasportano messaggi per i Tumori : (foto: Esosomi [strutture a sfera bianca] ed esomi [viola e giallo] secreti dalle cellule tumorali del melanoma. Questa immagine è stata scattata usando un microscopio a forza atomica, che utilizza immagini ad alta risoluzione per visualizzare le nanoparticelle. Credit: Core Facility di citologia molecolare, Memorial Sloan Kettering Cancer Center)Nuova scoperta sulla biologia dei tumori. Grazie a una tecnica all’avanguardia – detta asymmetric ...

Analisi del sangue e Tumori : ecco la verità : Le notizie diffuse qualche giorno fa sul un innovativo test che permetterebbe di individuare i tumori da un prelievo del sangue sarebbero fuorvianti

Tumori - esperto : ecco come l’alimentazione ci protegge e potenzia le cure : In occasione del lancio delle ‘Arance della Salute‘ dell’Airc, che sabato 27 gennaio torneranno in 2.500 piazze d’Italia, Antonio Moschetta, classe 1973, ordinario di Medicina interna e presidente del corso di laurea in Medicina dell’università Aldo Moro di Bari, lancia un messaggio legato all’importanza fondamentale dell’alimentazione: “La nutrizione e lo stato di Salute che da essa deriva, ...

Tumori/ Un esame del sangue anticipa di un anno la presenza della malattia : ecco come funziona : Un nuovo tipo di esame messo appunto da ricercatori internazionali potrà permettere di scoprire la presenza di un tumore con un anno di anticipo rispetto a oggi(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:34:00 GMT)