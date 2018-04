Tumore cerebrale infantile | mutazioni a carico di una proteina possono portare allo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Uno studio targato Sapienza e Istituto Italiano di Tecnologia ha scoperto e dimostrato comedi una, che agisce come fattore inibitore di crescita per le cellule nervose, possanosviluppo del medulloblastoma. I risultati del lavoro sono pubblicati su Nature Communications. Il medulloblastoma e’ ilpiu’ diffuso nell’infanzia. Le attuali terapie associano la chirurgia alla radio e alla chemioterapia ma, nonostante offrano buone probabilita’ di guarigione, non sono prive di effetti collaterali gravi come disturbi cognitivi permanenti. E’ per questo motivo che la ricerca di cure alternative innovative e’ fondamentale. Nel nuovo studio, condotto da Lucia Di Marcotullio del Dipartimento di Medicina molecolare della Sapienza in collaborazione con Paola Infante del CLNS@Sapienza (Istituto Italiano di ...