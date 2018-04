Trump | nuovi dazi contro la Cina e militari verso il Messico

Usa - Trump propone nuovi dazi su merci Cina per 50 miliardi dollari - Pechino : 'Faremo lo stesso' : Trump ha proposto dazi del 25% sulle importazioni di merci cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari. L'Ufficio per il commercio americano ha pubblicato un elenco di 1.300 prodotti, inclusi robot ...

Trump propone nuovi dazi su merci Cina | Pechino : "Misure uguali per prodotti Usa" : Washington ha preparato una lista di 1300 prodotti su cui applicare tariffe del 25% per un valore di 50 miliardi di dollari. Il provvedimento è stato proposto per la presunta violazione della proprietà intellettuale americana da parte di Pechino. Immediata la risposta cinese: "Faremo lo stesso"

USA - via libera di Trump ai nuovi dazi su prodotti cinesi : Si tratta del secondo attacco diretto alla seconda economia mondiale da parte del Presidente americano dopo la decisione di imporre dazi su alluminio, acciaio, pannelli solari e lavatrici, di cui la ...

Trump ancora pronto a nuovi dazi. Nel mirino i prodotti cinesi : Anche il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire , non ha fatto mistero che "una guerra commerciale farà solo perdenti". La battaglia sui dazi ha diviso anche gli Stati Uniti e ha portato alle ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : USA - Trump mette nuovi dazi - arriva la replica UE (9 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Renzi non parteciperà alle nuove elezioni da Segretario. Primi segnali dal Presidente Mattarella. Trump, nuovi dazi USA. (9 marzo 2018).(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 00:33:00 GMT)

Trump pronto a lanciare nuovi dazi - Canada e Messico forse esclusi : ... che il presidente americano eviti il peggiore degli scenari da lui stesso paventato ossia l'introduzione di tariffe del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio in arrivo da tutto il mondo. Senza ...

Trump verso nuovi dazi su acciaio e alluminio - ira dell'Ue : 'Pronte contromisure' : Il ministero dell'Economia ha aggiunto che Berlino attende adesso le 'conseguenze' all'annuncio di Washington 'con preoccupazione e osserverà la situazione con grande attenzione'. Stessa ...

Trump annuncia nuovi dazi su acciaio e alluminio. Quali le conseguenze? : Teleborsa, - Tremano i mercati finanziari dopo l'annuncio del presidente americano, Donald Trump, di voler introdurre nuovi dazi sulle importazioni di acciaio ed alluminio. Secondo Darren Williams , ...

Trump annuncia nuovi dazi su acciaio e alluminio. Quali le conseguenze? : Tremano i mercati finanziari dopo l'annuncio del presidente americano, Donald Trump, di voler introdurre nuovi dazi sulle importazioni di acciaio ed alluminio . Secondo Darren Williams , senior ...

Settore siderurgico in calo. Pesa l'annuncio di Trump sui nuovi dazi : Teleborsa, - La notizia di nuovi dazi doganali su acciaio e alluminio annunciati da Donald Trump Pesa sui titoli legati al Settore siderurgico in Europa. ArcelorMittal cede l'1,05%, mentre ...

Settore siderurgico in calo. Pesa l'annuncio di Trump sui nuovi dazi : La notizia di nuovi dazi doganali su acciaio e alluminio annunciati da Donald Trump Pesa sui titoli legati al Settore siderurgico in Europa. ArcelorMittal cede l'1,05%, mentre ThyssenKrupp arretra ...