Trump invia truppe al confine messicano

rilancia la sfida sull'immigrazione e annuncia l'invio di militari alcol Messico per fermare gli immigrati illegali in attesa che venga costruito il muro al. "E' un grande passo",dice il presidente Usa, mentre emergono nuove direttive del dipartimento di Giustizia per imporre ai giudici un sistema di quote volte a velocizzare le espulsioni e i rimpatri forzati degli immigrati clandestini.Intanto il Messico ha chiesto chiarimenti attraverso il suo ambasciatore a Washington.(Di mercoledì 4 aprile 2018)