Trump | guerra commerciale con Cina persa

USA - Trump ATTACCO AI CONTRO-DAZI DELLA CINA/ Guerra commerciale in vista : Pechino - "pronti a negoziare" : Usa, TRUMP ATTACCO ai CONTRO-DAZI DELLA CINA : si profila una Guerra commerciale dopo la decisione del presidente americano, Pechino fa ricorso al WTO. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 13:35:00 GMT)

La guerra a colpi di dazi è iniziata - la Cina risponde a Trump : In realtà sostiene la Coldiretti l'estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell'economia mondiale ai prodotti agroalimentare apre scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale ...

Cremlino : " Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca". Ma poi la guerra dei diplomatici ha fatto saltare tutto : Il presidente americano, Donald Trump, ha proposto al collega russo, Vladimir Putin , di incontrarsi alla Casa Bianca. Un invito che però risale al 20 marzo, prima della raffica di espulsioni di diplomatici russi decisa da Washington e da altri Paesi in relazione al caso Skripal.Il consigliere del Cremlino , Yuri Ushakov, ha riferito che Trump ha fatto la proposta a Putin nel corso del colloquio telefonico avuto il 20 marzo per ...

La guerra dei dazi : la Cina replica a Trump e tassa 128 prodotti made in Usa : Tra le merci americane tassa te, la carne di maiale e la frutta per un totale di 3 miliardi di dollari. La decisione è una risposta alle «mosse protezionistiche» decise dal presidente Trump su 1.300 prodotti cinesi

Cos’è la guerra commerciale di Trump e chi la può vincere : Cosa sta facendo il presidente degli Stati Uniti, qual è il ruolo della Wto e quali sono le contromisure allo studio a Pechino e Bruxelles, nella spirale innescata con i dazi su acciaio e alluminio e sul made in China...

"Trump pronto a fare la guerra ad Amazon". E il titolo crolla in borsa : Il presidente Usa Donald Trump sarebbe determinato a colpire Amazon costringendo il gigante dell'e-commerce a pagare più tasse e limitando il suo raggio d'azione. Lo sostiene un report pubblicato da Axios.com, che cita alcune persone interne alla Casa Bianca sicure che Trump si muoverà presto per modificare lo status fiscale della società di Jeff Bezos o colpirla con le regole antitrust. La notizia basta da sola a mettere in ...