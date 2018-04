Trovato morto nel box di casa a Solaro | «È stato ucciso dal vicino di casa» - VIDEO

Trovato senza vita nella sua abitazione : morto da almeno quattro giorni : BRINDISI - E' morto in solitudine, nella camera da letto della sua abitazione, probabilmente la domenica di Pasqua, se non addirittura nei giorni precedenti, mentre pochi metri più avanti c'è il ...

Nicola Marra Trovato morto in un vallone : era scomparso dopo la discoteca. Aveva 20 anni : Lo hanno trovato morto: ha avuto un epilogo tragico la scomparsa di Nicola Marra, 20enne napoletano, di cui non c'erano più notizie dalla notte tra sabato e domenica, dopo...

Trieste - 73enne Trovato morto in casa : arrestata la moglie : Trieste, 73enne trovato morto in casa: arrestata la moglie Gli investigatori hanno già sentito alcuni conoscenti dell’anziano Continua a leggere

Omicidio Trieste - Trovato morto in casa. Fermata la moglie : La vittima uccisa con una coltellata al petto. La donna avrebbe confessato di aver agito sentendosi minacciata e "piena di livore coltivato verso il marito per i dissidi degli ultimi anni"

