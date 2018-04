Troppi bianchi tra gli stagisti E Trump finisce | di nuovo | sotto attacco

Canada - l'inchiesta della radio pubblica : In Quebec lavorano Troppi bianchi : Negli ultimi anni, il Canada ha certamente fatto parlare di sé per essere diventato il regno del politicamente corretto. L'ultima, in questo senso, è l'uscita del primo ministro Justin Trudeau che pur di evitare di utilizzare la parola "mankind" - troppo virile usare il "man" - ha bloccato una donna che usava quella parola e ha voluto utilizzare un termine diverso, gender-free e cioè ...