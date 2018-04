Trivelle nel mare Adriatico | domenica 8 aprile otto flash-mob in 5 regioni adriatiche

abruzzo24ore.tv

: Trivelle nel mare Adriatico: domenica 8 aprile bicicletta da Punta Penna a Fossacesia. Le foto - vastowebnews : Trivelle nel mare Adriatico: domenica 8 aprile bicicletta da Punta Penna a Fossacesia. Le foto - moliseweb : #TRIVELLE NEL MARE #ADRIATICO: 8 APRILE #FLASH-MOB IN CINQUE REGIONI COMPRESO IL MOLISE - ilMartino_it : -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Pescara -eventi in cinqueper dire no ai progetti di prospezione petrolifera con l'air gun approvati dal Ministero dell'Ambiente e in via di autorizzazione definitiva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Gli attivisti di diverse associazioni, dopo l'esito sfavorevole dei ricorsi al Consiglio di Stato, non demordono e rilanciano la lotta con un evento in contemporanea in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia con appuntamenti a: Rimini, Ancona, S.Benedetto del Tronto, Giulianova, Pescara, Vasto, Termoli e Bari. Alcune di queste iniziative erano già in programma nell'ambito della carovana "No Hub del Gas" in vista della manifestazione di Sulmona del prossimo 21contro il grande gasdRete Adriatica che, con il TAP, i pozzi e gli stoccaggi che vogliono realizzare, dovrebbe ...