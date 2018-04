Tributo di Roma a Mariangela Melato

Frigo-valley a Roma - la truffa del rame : “Rivenditori prendono il conTributo - ma fanno smaltire usato a riciclatori abusivi” : smaltire illegalmente gli elettrodomestici recuperando la quota del “contributo Raee” e risparmiando sui normali costi di ritiro e trasporto. E’ questo il grande inganno perpetrato dai commercianti furbetti, d’accordo con i riciclatori disonesti, atteggiamento che ancora oggi riempie delle discariche abusive e i cigli delle strade. Come quella di 60 ettari in località Albuccione, al confine fra Tivoli e la borgata Romana di Castelverde, una ...

Roma - arriva il conTributo di soggiorno anche per Airbnb : A Roma arriva la tassa di soggiorno di 3,5 euro a notte anche per gli affitti brevi come Airbnb. Il Campidoglio ha approvato a maggioranza la delibera, precisando che si tratta dello stesso importo che versano bed&breakfast, case vacanze e affittacamere. "Così si favorisce l'identificazione delle strutture, si contrasta l'evasione e si stimano circa 20 milioni di introiti all'anno a regime", ha detto l'assessore allo Sviluppo economico ...

Roma : Mise - 9 progetti finalizzati entro febbraio - senza conTributo Comune (2) : (AdnKronos) - Due progetti, si rileva dallo stato di avanzamento dei lavori del tavolo di Roma, sono ancora in corso: quello che riguarda l'aerospazio (progetto finanziato da Mise e Regione nel piano space-economy) e per cui sono state già individuate risorse per 30 mln di euro e al quale non c'è ne

Roma : Mise - 9 progetti finalizzati entro febbraio - senza conTributo Comune : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Sono 9 i progetti sui 19 individuati dal Tavolo Roma che saranno finalizzati entro la fine del mese di febbraio perché non hanno bisogno di cofinanziamento del Comune di Roma. E’ quanto rende noto il ministero dello Sviluppo economico che fa il punto della situazione dopo la chiusura ieri del tavolo per Roma, aperto a metà ottobre, in seguito al ‘botta e risposta’ tra il ministro dello Sviluppo ...