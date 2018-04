Trevi | due 40enni trovati morti in casa | c' è il sospetto dell' overdose

Treviglio - due operai morti in azienda : pm a lavoro per avviso di garanzia : La procura di Bergamo sta lavorando in queste ore per ricostruire l'organigramma della Ecb compamy di Treviglio, in cui domenica scorsa sono morti due operai a causa di un'esplosione avvenuta in un ...

Esplode serbatoio di farine a Treviglio Due operai morti nel Bergamasco | : L’esplosione ha interessato un’autoclave per la bollitura e l’essicazione di materiale organico. Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e raffreddamento

Altri due operai morti sul lavoro. A Treviglio esplode una cisterna per essiccare farine alimentari : Si trasforma in tragedia un intervento straordinario nella Ecb, azienda che produce mangimi per animali domestici. Si indaga per omicidio colposo plurimo -

Esplosione in azienda di mangimi a Treviglio : morti due operai : Lo scoppio di un'autoclave in un’azienda di produzione di mangimi nel Bergamasco, oggi non era prevista attività lavorativa ma le due vittime sono intervenute perché alcuni residenti avevano lanciato l'allarme per dei cattivi odori

Esplosione in una ditta di Treviglio : muoiono due padri di famiglia : Le vittime sono Giuseppe Legnani, di Casirate d'Adda, e Giambattista Gatti, di Treviglio, entrambi padri di due figli..

Esplode serbatoio di farine a Treviglio - morti due operai : Due operai sono morti in seguito all’esplosione di un serbatoio utilizzato come essiccatoio di farine alimentari per animali domestici. L’incidente è avvenuto presso la Ecb di...

Treviglio - esplode autoclave in azienda di mangimi/ Ultime notizie - morti due operai padri di due figli : Treviglio, esplosione in azienda per mangimi: 2 morti, ancora ignote le cause. Le Ultime notizie sull'incidente avvenuto nell'impianto ECB, che si occupa di Petfood(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 14:32:00 GMT)

Esplosione a Treviglio - Bergamo Due morti in un’azienda Arcivescovo Delpini : pregate per loro : Incidente alla Ecb di Treviglio, che produce farine per mangimi destinati agli animali domestici. Scoppiato un essiccatoio. Al lavoro c’erano tre operai, due travolti dalla deflagrazione, che stavano eseguendo una riparazione. Sul posto i vigili del fuoco e il pm

Tragedia del lavoro a Treviglio. Esplode serbatoio - due morti : L'incidente è avvenuto all'interno di un'azienda che produce mangimi animali, nel bergamasco. I due operai stavano lavorando vicino ad un'autoclave che è esplosa. Tragedia analoga a Livorno, alcuni ...

Treviglio - due morti per l'esplosione di un serbatoio : Questa mattina nell'azienda ECB che si trova a Treviglio, nel Bergamasco, in via Caldenzano, è esploso un serbatoio che viene usato come essiccatoio di farine alimentari per animali domestici. Secondo un primo bilancio, due persone sarebbero morte. Questo dato è stato riferito come provvisorio dai vigili del fuoco, ma non risulterebbero coinvolte altre persone nell'incidente. I pompieri del distaccamento di Treviglio e di Dalmine, i ...

Esplode serbatoio di un'azienda a Treviglio : due operai morti. LE FOTO : Esplode serbatoio di un'azienda a Treviglio: due operai morti. LE FOTO A Esplodere sarebbe stata un'autoclave della Ecb company srl dove vengono effettuate operazioni di bollitura ed essiccazione. Intervento dei Vigili del fuoco all'interno della struttura. Area interdetta per la forte presenza di anidride ...

Esplode serbatoio di farine a Treviglio Due operai morti nel Bergamasco | : L’esplosione ha interessato un’autoclave per la bollitura e l’essicazione di materiale organico. Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e raffreddamento

Treviglio - morti due operai dopo un'esplosione : "Area off-limits - forte presenza di CO2" : Nel 2018, in Italia, si continua a morire sul lavoro. L'ennesima tragica notizia arriva da Treviglio (Bergamo), dove due operai sono morti in seguito all'esplosione di un serbatoio utilizzato...

Treviglio - esplode serbatoio di farine : due operai morti | : A esplodere potrebbe essere stata un'autoclave della ditta Ecb dove vengono effettuate operazioni di bollitura ed essiccazione. Area interdetta per presenza di anidride carbonica