Tragedia a Torino | una ragazzina muore investita dal treno

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Tragico incidente stamattina a, la stazione di Porta Susa è stata teatro di una sciagura che ha avuto come protagonista Beatrice Inguì, una quindicenne studentessa di Rivoli che frequentava il Liceo musicale “Luigi Lagrangia” di Vercelli da un paio d’anni. La giovane è morta travolta dalregionale 2005 proveniente da Milano, la disgrazia ha avuto luogo questa mattina poco dopo le 7. La ragazza, come tutte le mattine, stava aspettando ilsulla banchina della stazione con alcuni coetanei che frequentano la stessa scuola quando è stata travolta dal convoglio che ha agganciato il suo zainetto e l’ha trascinata sui binari sotto gli occhi dei presenti. Il preside della scuola Giuseppe Graziano, sconvolto dalla notizia, ha dovuto comunicare l'accaduto a tutti gli alunni dell’istituto che sono stati radunati per l'occasione: “Abbiamo riunito i compagni della ragazza in aula ...