Toyota Rav4 | 25 anni e non sentirli

Toyota Rav4 - Futuro elettrificato per la Suv : Oltre alla Rav4 Hybrid , con la seconda generazione del sistema THS con motore termico 2.5 benzina, nei prossimi anni la sport utility potrebbe accogliere in gamma nuove varianti a batteria. Come già ...

Toyota Rav4 - Futuro elettrificato per la Suv : Con il declino delle berline medie e la successiva riduzione dei volumi della best seller Camry, anche la Toyota ha iniziato a puntare tutto sulle Suv, lanciando la quinta generazione della Rav4. Le varie versioni appena presentate al Salone di New York sono però solo una piccola parte della futura offensiva di questo modello: la Suv presto potrebbe evolversi accogliendo in gamma nuovi powertrain elettrificati e varianti inedite.Futuro a tre ...

Toyota Rav4 - si cambia tutto" : ... riducendo le perdite di potenza, contribuendo a migliorare l'economia dei consumi e assicurando il massimo apporto della trazione integrale in qualsiasi condizione di guida. Sulla variante benzina, ...

Toyota Rav4 - tutta nuova con la grinta di sempre : ROMA - Rav4 è uno dei pilastri Toyota . Anche per quanto riguarda la strategia ibrida del marchio giapponese. Nel 2017 le vendite di Rav4 Hybrid sono cresciute del 31% e presentando la quinta ...

Toyota Rav4 - tutta nuova e sempre più ibrida : ROMA - Rav4 è uno dei pilastri Toyota . Anche per quanto riguarda la strategia ibrida del marchio giapponese. Nel 2017 le vendite di Rav4 Hybrid sono cresciute del 31% e presentando la quinta ...

Toyota Rav4 2019 - sempre più ibrida e tecnologica : Dopo averla annunciata nei giorni scorsi, oggi Toyota ha presentato al Salone di New York la quinta generazione della RAV4, una delle colonne portanti della gamma della Casa giapponese che la definisce come il SUV più venduto al mondo. Solo negli Stati Uniti, infatti, vende oltre 400.000 unità all’anno ma anche in Europa la RAV4 è sempre stata un best-seller, già dal 1994, quando è stata una delle prime SUV ad arrivare sul mercato. Del ...

Toyota Rav4 - a New York la nuova generazione dell’ibrido giapponese 4×4 – FOTO : Toyota ha scelto la kermesse automobilistica della Grande Mela che apre i battenti il 28 marz per presentare la quinta generazione della sport utility che più la rappresenta, la Rav4. Mezzo che, come il resto della gamma del costruttore giapponese, è progressivamente evoluto verso la tecnologia ibrida. E che oggi si presenta con una nuova architettura costruttiva grazie alla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA), a cui è ...

Toyota Rav4 - Svelata a New York la quinta generazione : La Toyota Rav4 cambia marcia al Salone di New York debuttando con un'estetica totalmente inedita e nuove dotazioni tecniche e tecnologiche. La quinta generazione della Suv giapponese stravolge nettamente i concetti di stile del modello uscente e si propone con motorizzazioni aggiornate e un nuovo cambio automatico Direct-Shift a otto rapporti. Rivoluzione di stile. L'evoluzione ha portato la Rav4 a modificare lievemente ...