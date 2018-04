' Torno quando trovo un club che mi entusiasma'

Real Madrid-Juventus - riTorno quarti Champions League : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Mercoledì 11 aprile si giocherà Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Al Santiago Bernabeu si deciderà chi volerà in semifinale e potrà proseguire la propria avventura in Europa. L’esito della sfida di Torino avrà certamente un certo peso sul doppio confronto ma sarà la sfida nella capitale spagnola a certificare il passaggio del turno. Si preannuncia una vera e propria battaglia, le ...

Chris Froome verso il Giro d’Italia 2018 : quando si risolve il caso doping? Tra allenamenti sul pavè e il riTorno in gara : Il Giro d’Italia 2018 scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme: manca poco più di un mese alla partenza della Corsa Rosa e ormai sembra chiaro che Chris Froome si metterà il numero sulla schiena nella capitale israeliana. Il caso salbutamolo, infatti, è molto lontano dalla risoluzione e sembra davvero molto difficile che una sentenza definitiva possa arrivare nelle prossime quattro settimane: tutto lascia dunque presagire che il ...

Roma-Barcellona - quando si gioca? Le date di andata e riTorno e come vedere le partite in tv : La Roma non vuole smettere di sognare dopo essersi tornata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio a dieci anni di distanza dall’ultima volta ed è pronta per affrontare il Barcellona. La corazzata catalana sarà il prossimo avversario dei giallorossi che partiranno nettamente sfavoriti contro Messi e compagni ma che vogliono davvero realizzare un’impresa contro una delle più forti formazioni d’Europa. I ragazzi ...

Juventus-Real Madrid - quando si gioca? Le date di andata e riTorno e come vedere le partite in tv : La Juventus affronterà il Real Madrid nei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri se la dovranno vedere contro la corazzata spagnola nel remake della Finale persa lo scorso anno. Ai ragazzi di Max Allegri servirà una vera e propria impresa per sconfiggere i blancos ed entrare nuovamente tra le quattro grandi d’Europa: Cristiano Ronaldo e compagni partiranno con i favori del pronostico ma i Campioni ...

Quando si gioca Juventus-Real Madrid? Date e orari di andata e riTorno Video : L'urna di Nyon [Video] ha deciso che il quarto di finale della #Champions League 2018 sara' #Juventus-Real Madrid. A re le Date e gli orari sia della partita di andata che quella di ritorno. I tifosi che sognavano la rivincita contro le Merengues sono stati accontentati: 9 mesi dopo la delusione di Cardiff, Juve e Real sono di nuovo l'una contro l'altra in Champions. Stavolta non ci si gioca il trofeo, ma un quarto di finale dall'altissimo ...

Lazio-Salisburgo - quando si gioca? Date - programma - orari e tv dei quarti di finale di Europa League. Le sfide di andata e riTorno : Una sfida davvero interessante, un sorteggio che può essere ritenuto assolutamente positivo: la Lazio affronterà nei quarti di finale di Europa League il Salisburgo. Davvero eccellente il cammino della squadra di Simone Inzaghi fino ad ora: i biancocelesti hanno dominato il girone e si sono sbarazzati di Steaua Bucarest e Dinamo Kiev tra sedicesimi ed ottavi. Si può sognare in grande, visto anche la sorte piuttosto benevola. Da tenere ...

Roma-Barcellona - quando si gioca? Date - programma - orari e tv dei quarti di finale di Champions League. Le sfide di andata e riTorno : La Roma sfiderà il Barcellona nei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I giallorossi hanno pescato quello che probabilmente era l’avversario più temuto: la corazzata trascinata da Leo Messi sembra un avversario davvero insuperabile per i ragazzi di Eusebio Di Francesco che devono compiere un’impresa quasi impossibile per passare il turno e spingersi alle semifinali. I capitolini sono tornati tra le otto grandi ...

Juventus-Real Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv dei quarti di finale di Champions League. Le sfide di andata e riTorno : La Juventus affronterà il Real Madrid nei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon non è stata certamente clemente con i bianconeri che se la dovranno vedere con i blancos nel remake della finale dell’anno scorso. A Cardiff trionfarono gli spagnoli che si confermarono sul tetto d’Europa, i ragazzi di Max Allegri sperano però di poter imbrigliare gli uomini di Zidane nel doppio confronto: servirà ...

Roma-Shakhtar Donetsk - riTorno ottavi Champions League : quando si gioca? Orario d’inizio e come vederla in tv : Una rimonta difficile ma non impossibile per dare linfa al sogno europeo e conquistare il pass per i quarti di finale della Champions League 2017-2018. La Roma ospiterà lo Shakhtar Donetsk martedì 13 marzo all’Olimpico con l’obiettivo di rimontare il 2-1 incassato in Ucraina e passare il turno, emulando in tal modo la Juventus, che ha sconfitto il Tottenham a Wembley al termine di una sfida epica. I giallorossi dispongono di tutte le ...

Dinamo Kiev-Lazio - RiTorno Ottavi Europa League : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDI' 15 MARZO: 19.00 Dinamo Kiev-Lazio , foto Gianfranco Carozza,