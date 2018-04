Torino | una 15enne cade sui binari e muore travolta da un treno

Torino - studentessa itrascinata sotto al treno : morta una quindicenne : Lo zaiono le si è impigliato al convoglio ed è stata trascinata sotto al treno. E' morta così, stamatina, una studentessa quindicenne, sotto gli occhi dei compagni di scuola. L'assurdo incidente ...

Una quindicenne è morta investita da un treno nella stazione di Torino Porta Susa : Una quindicenne è morta questa mattina investita da un treno nella stazione di Torino Porta Susa. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe inciampata e caduta nella sede dei binari, mentre stava arrivando un treno regionale diretto a Milano. Era insieme ad The post Una quindicenne è morta investita da un treno nella stazione di Torino Porta Susa appeared first on Il Post.

Torino Porta Susa - cade sotto treno : morta una studentessa 15enne «Era di spalle - lo zaino si è impigliato» : La 15enne aveva riPortato ferite gravissime dopo essere rimasta incastrata sotto un regionale, al binario 4 della stazione di Torino Porta Susa. Con i compagni era diretta al liceo musicale di Vercelli. Un’insegnante: «Si è girata di spalle e lo zaino si è impigliato»

Paura a Torino. Incendio distrugge ristorante marocchino. Su una parete la scritta : 'Siamo pari' : L'indiscrezione è riportata dal quotidiano 'La Repubblica'. Gli investigatori sono al lavoro per risalire alle cause che hanno innescato le fiamme. Al momento non si esclude nessuna pista. Temporaneamente evacuate le 60 persone che vivono nel palazzo. Apprensione anche nel vicino hotel

Cosa hanno fatto a una prof disabile di Torino : il video choc è stato poi scambiato dai ragazzi via social. I responsabili sono stati individuati - ma è polemica tra i docenti : “E questa sarebbe la pena?”. I dettagli di una vicenda da brividi : Da brividi. questa notizia fa gelare il sangue. La diamo affinché sia da monito per molti genitori (soprattutto) e anche altri professori, perché l’educazione dei più giovani torna ad essere un’emergenza in Italia. La Stampa di Torino racconta l’ultima sconcertante vicenda, agita da un gruppetto di sconsiderati, vili almeno quanto arroganti nel loro infierire contro una donna fragile, dalla corporatura minuta e, soprattutto, ...

Torino : “Intervento storico” - bimbi salvati. Avevano ingerito soda caustica - poi la disperata corsa in ospedale e il vero e proprio colpo di genio dell’équipe medica : “Non era mai stata fatta una cosa simile su corpi così piccoli”. Un orgoglio tutto italiano : Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore Avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di Torino. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago ...

Una delle giovani prostitute di Torino : «Mi vendevo a 100 euro per pagare le bollette» : «Chi dice che lo facevamo per comprarci le borse griffate o per fare la bella vita, è una persona cattiva. Per ballare in modo ammiccante e strusciarci sui clienti prendevamo 40 euro a sera, per fare sesso 100. La maggior parte di noi aveva bisogno di soldi per vivere, veniva da famiglie disagiate». Luisa (è un nome di fantasia) ha quasi vent’anni, e tre anni fa faceva parte del giro di prostituzione di giovani e giovanissime ragazze smantellato ...

Torino - fiamme in una fabbrica di imballaggi plastici : Un incendio è scoppiato all'esterno di una ditta specializzata nel trattamento e recupero di imballaggi pastici a Pianezza, nel Torinese. I vigili del fuoco di Torino stanno cercando di domare le ...

Torino - Arpa Piemonte : domato l’incendio a Pianezza - nessuna criticità [GALLERY] : 1/9 LaPresse/Nicolò Campo ...

“Lo ha fatto troppo”. UeD : Gemma Galgani ci risiamo. La storia con Giorgio Manetti sembra una soap - ma qualcosa unisce la coppia in modo indissolubile. La dama di Torino svela un particolare inedito proprio sul gabbiano e il loro amore : Ogni giorno a Uomini e Donne succede qualcosa che accende l’interesse dei fan. Grande protagonista di questa stagione è il trono over che sta avendo ascolti da urlo. Ovviamente a tenere sempre banco è la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti che non si sa ancora dove andrà a parare. I telespettatori più critici sostengono che questo andirivieni sia solo fatto a uso e consumo degli ascolti, che sia tutto preparato a puntino. Ma sono ...