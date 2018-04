Torino | treno investe ragazzina caduta sui binari

blogo

: Cade sotto un treno alla stazione di Torino Porta Susa, muore studentessa 15enne. Gli agenti della polizia ferrovia… - Agenzia_Ansa : Cade sotto un treno alla stazione di Torino Porta Susa, muore studentessa 15enne. Gli agenti della polizia ferrovia… - RaiNews : #Torino, studentessa di 15 anni finisce sotto un #treno e muore ? - HuffPostItalia : Ragazza di 15 anni investita da un treno a Torino. Inutili i tentativi di rianimarla -

(Di mercoledì 4 aprile 2018)- Tragedia presso la stazione di Porta Susa: unadi 15 anni è morta dopo essere stata investita da un. Il dramma si è consumato davanti agli occhi di alcuni compagni di scuola e insegnanti che come lei si stavano recando a Vercelli, al liceo musicale. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 7 di oggi, mercoledì 4 aprile, la ragazza era giunta presso ilo 4 assieme ad altri compagni e ad alcuni professori. Per motivi ancora in fase di accertamento, la studentessa sarebbe inciampata proprio in un’insegnante andando a finire suiproprio mentre stava arrivando ilregionale per Milano 2005.Inevitabile l’incidente e l’allarme che ha portato i soccorritori sul posto nel giro di pochi minuti. Una corsa contro il tempo durata due ore, ma dopo essere riusciti a liberare lada sotto al, i soccorsi si cono confermati vani e non si è ...