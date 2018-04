Torino Porta Susa | cade sotto un treno | morta studentessa quindicenne

Torino - ragazzina di 15 anni investita da un treno alla stazione Porta Susa : è morta : Ragazza investita da un treno alla stazione Porta Susa a Torino Torino E' morta la ragazzina di 15 anni investita questa mattina, mercoledì 4 aprile, alla stazione di Torino Porta Susa da un treno ...

Torino - Mazzarri : “Crotone verifica importante” : “Sfide come quella con il Crotone, che lotta per la salvezza, sono difficili, specialmente nel girone di ritorno, ma noi abbiamo bisogno di continuità”. Mazzarri chiede attenzione al Torino alla vigilia della partita con i calabresi, recupero della 27/a giornata di Serie A: “Nel ritorno certe squadre sono schegge impazzite – spiega – vengono per fare punti, sono partite insidiose, dure. Inoltre il Crotone ha vinto ...

Terrorismo - arrestato a Torino italo-marocchino portavoce dell'Isis : Il 23enne finito in manette è l'autore del primo testo di propaganda a favore dello Stato Islamico in italiano

Podi importanti per Canaletto - Andrea Doria - Rubattino e Auxilium a Torino : Genova - A Torino si è svolta la gara di Zona Tecnica 1 , Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, del Campionato Individuale Gold Allieve per la ginnastica artistica femminile, valido per le ammissioni ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - i granata possono riportare in Italia Muriel : Calciomercato Torino – Stagione fino al momento negativa per il Torino, in particolar modo ultime partite veramente deludenti. L’arrivo di Walter Mazzarri ha portato ad un importante cambio di passo però solo iniziale, poi diverse sconfitte. Ormai la squadra non ha alcun obiettivo fino al termine della stagione e per questo motivo il presidente Cairo sta già studiando le mosse in vista della prossima stagione. Un reparto che subirà ...

Varie Marcello Sorgi presenta LA CORSA ALL'ORA di Antonio Bellia - Giovedì 22 marzo h 21 @Luoghi Comuni Porta Palazzo a Torino : ... Arabia Saudita 2012, 92', , preceduto dalla presentazione del libro di Valerio Costanzio 'Ciak, si pedala! Il giro del mondo in bicicletta in 80 film'. Le 'Visioni condivise' sono una serie di ...

Bufera Lazio-Torino - i tifosi portano Giacomelli in tribunale : Lazio-Torino non finisce mai. I biancocelesti sono furiosi con il Var, in particolar modo tantissimi episodi che hanno penalizzato la squadra di Inzaghi in campionato e tolto tanti punti decisivi per la corsa alla Champions League. Nel dettaglio undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in relazione all’espulsione di Immobile contro il club granata, la citazione riguarda il direttore di gara Piero ...

Torino : Michele - suicida a 17 anni per bullismo. Scriveva : 'I miei sogni sbiadiscono - mi stanno portando via tutto' : Michele Ruffino si è suicidato il 23 Febbraio lanciandosi dal ponte di Alpignano , TO, . Un ragazzo di soli 17 anni vittima di bullismo . Dopo la sua morte, la madre ha trovato diversi file sul pc, ...

Torino si candida ai Giochi Olimpici Invernali del 2026? Il Movimento Cinque Stelle apre la porta : Le splendide Olimpiadi Invernali di Torino 2006 le ricordiamo tutti. Ebbene, il capoluogo piemontese vuol riprovarci in vista dei Giochi del 2026. Secondo quello che viene riportato da La Gazzetta dello Sport, la Camera di Commercio ha presentato ieri un dossier di pre-fattibilità sul quale fare il punto della situazione sulle risorse economiche a disposizione. In questo senso ci sarebbe anche l’appoggio della classe dirigente del M5S, ...

Roma-Torino 3-0 - Di Francesco sorride : ora testa alla Champions. Obiettivo quarti di finale alla portata - ma… : Roma-Torino 3-0, Di Francesco sorride: ora testa alla Champions. Obiettivo quarti di finale alla portata, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... ROMA, DI Francesco sorride- Una secca vittoria per 3-0 e Torino al tappeto. La Roma si conferma terza forza del campionato e solidifica la sua attuale posizione sul gradino più basso del podio. Una Roma cinica, ...

Roma - tre punti importanti : Torino battuto 3-0 : Cronaca La Roma torna all'Olimpico dopo un momento estremamente altalenante : dopo tre vittorie consecutive è arrivato un doppio ko, tra cui il clamoroso scivolone interno col Milan; poi l'imponente ...

“Contro il Torino gioco io in porta” : Zenga - l’Uomo Ragno con il sogno di portare in alto il Crotone : “Se non c’e’ Cordaz abbiamo Viscovo, altrimenti gioco io. Ho già parlato col medico e ha detto che sono a posto”. Queste le parole esilaranti pronunciate da Walter Zenga, allenatore del Crotone in vista dell’importante gara di campionato contro il Torino. Il club calabrese non sta di certo attraversando un buon momento, il Crotone è reduce da due sconfitte consecutive contro squadre in lotta per lo stesso obiettivo, Benevento e ...

Torino - assaltano portavalori in autostrada - ma il colpo fallisce - : L'episodio si è verificato questa mattina sulla A5 tra il casello di Volpiano e San Giorgio Canavese. I carabinieri sono riusciti a individuare due vetture probabilmente utilizzate per il colpo