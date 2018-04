Torino | morta 15enne sotto un treno a Porta Susa Ultime notizie | la ragazzina è caduta

Torino - studentessa itrascinata sotto al treno : morta una quindicenne : Lo zaiono le si è impigliato al convoglio ed è stata trascinata sotto al treno. E' morta così, stamatina, una studentessa quindicenne, sotto gli occhi dei compagni di scuola. L'assurdo incidente ...

Torino Porta Susa - cade sotto treno : morta una studentessa 15enne «Era di spalle - lo zaino si è impigliato» : La 15enne aveva riPortato ferite gravissime dopo essere rimasta incastrata sotto un regionale, al binario 4 della stazione di Torino Porta Susa. Con i compagni era diretta al liceo musicale di Vercelli. Un’insegnante: «Si è girata di spalle e lo zaino si è impigliato»

Torino - per 10 anni incassa la pensione della nonna morta : truffa da 210.000 euro : Un quarantenne torinese, senza fissa occupazione e grande amante dei viaggi in Oriente, aveva “dimenticato” di comunicare la scomparsa della nonna e aveva continuato a riscuotere la sua pensione di 1800 euro mensili. È stato denunciato.Continua a leggere

