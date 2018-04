Torino-Crotone 4-1 | tripletta di Belotti | calabresi nei guai

Torino-Crotone e Chievo-Sassuolo - le pagelle di CalcioWeb : Torino-Crotone e Chievo-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Tutto facile per il Torino che domina contro il Crotone, squadra di Zenga in difficoltà e che complica la corsa salvezza, mattatore dell’incontro Belotti, autore di una tripletta, in rete anche Iago Falque. Nell’altro scontro salvezza pareggio tra Chievo e Sassuolo, apre una rete di Giaccherini, poi il pareggio in 9 di Cassata. Torino-Crotone TORINO (3-4-1-2): Sirigu 6; Bonifazi ...

Belotti fa volare il Torino con una tripletta : 4-1 al Crotone : Due vittorie consecutive rilanciano le ambizioni europee di un Toro sempre più nel segno del Gallo, protagonista assoluto con una tripletta , 9 reti in classifica cannonieri, nel 4-0 finale. Segnali ...

Serie A recupero 27esima giornata tripletta di Belotti e terza sconfitta consecutiva del Crotone contro il Torino : Torino 4 Crotone 1 Marcatori: Belotti 16°, 36°, 67°, Lago Falque 20°, Faraoni 90° Torino (3-4-1-2): Sirigu, Bonifazi, Burdisso,

Torino-Crotone 4-1 - Belotti show con tripletta e gol di Iago : Belotti show al Grande Torino e il Toro di Mazzarri riprende a correre col 4-1 sul Crotone. Il "gallo" ne fa tre , non succedeva da oltre un anno, , nel mezzo la rete di Iago Falque e la pratica viene ...

Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone : formazioni ufficiali e partite in diretta live : Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone, recupero 27ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino.

Recupero Serie A - probabili formazioni e ultimissime di Benevento-Verona - Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone : Recupero Serie A- Non solo derby di Milano. Oggi in programma anche alcuni match clou in chiave salvezza. Il Crotone vola a Torino a caccia di punti salvezza. Delicatissimo big match tra Chievo e Sassuolo. Sfida tra fanalini di coda tra Benevento e Verona. Benevento-Verona BENEVENTO (4-2-3-1) : Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; […] L'articolo Recupero Serie A, probabili formazioni e ultimissime di ...

