Torino | cade sotto treno | 15enne muore alla stazione di Porta Susa

Torino - cade sotto al treno : morta studentessa di 15 anni : La tragedia alla stazione di Porta Susa. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale

Torino Porta Susa - cade sotto treno : morta una studentessa 15enne «Era di spalle - lo zaino si è impigliato» : La 15enne aveva riPortato ferite gravissime dopo essere rimasta incastrata sotto un regionale, al binario 4 della stazione di Torino Porta Susa. Con i compagni era diretta al liceo musicale di Vercelli. Un’insegnante: «Si è girata di spalle e lo zaino si è impigliato»

Torino Porta Susa - cade sotto un treno : morta studentessa quindicenne : La ragazza aveva riPortato ferite gravissime dopo essere rimasta incastrata sotto un treno regionale, al binario 4 della stazione di Torino Porta Susa. Sembra che lo zaino fosse rimasto impigliato nel treno

A Laura Delli Colli conferito il titolo di Accademico d’Onore dell’Accademia Albertina di Torino : “Vera pasionaria del cinema italiano e promotrice della sua qualità anche all’estero”, ha così affermato il direttore dell’Accademia Albertina di

Torino - Mazzarri/ "Non dobbiamo cadere al primo cazzotto - perdere a Roma ci può stare" : Walter Mazzarri analizza la scomfitta del Torino a Roma nel dopopartita. Tanta amarezza nelle parole del tecnico granata che indica la strada da seguire per ripartire al meglio(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Rissa Torino-Juventus : 'Uccidetelo' mentre il tifoso cade dalla balaustra : Incidenti nei pressi dello stadio Olimpico 'Grande Torino' prima del calcio d'inizio del derby Torino-Juventus. Ma soprattutto Rissa sul finire della stracittadina, con due tifosi che si scontrano a cavallo della balaustra. L'ultrà bianconero perde l'equilibrio e cade nel vuoto dopo essere stato spinto da un ultrà del Toro. Il volo viene salutato da un'ovazione e dal coro 'Uccidetelo'. Il tutto immortalato in un video che sta facendo il giro del ...

Torino-Juve Primavera - gol allo scadere e dito medio ai tifosi avversari : La 25esime giornata di Serie A ci regalerà il derby di Torino. La Juve costretta a non perdere punti dal Napoli e i granata a caccia di conferme dopo la vittoria con l'Udinese per 2-0. A infiammare gli animi - già caldi - ci pensa il campionato Primavera.Esultanza chocLa partita tra le due formazioni cadette è tesa come ogni derby dovrebbe essere. A mettere il sigillo sullo scontro ci pensa Jakupovic. Il giocatore approfitta di un pallone ...

Bufera nel finale di Torino-Juve Primavera : dito medio di Fernandes dopo il goal allo scadere [VIDEO] : Nel primo pomeriggio si è disputato il derby della Mole Torino-Juve del campionato di Primavera. Il match, dopo 25 anni dall’ultima volta, si è giocato allo stadio Filadelfia, nuova casa dei granata. I bianconeri hanno conquistato i tre punti grazie ad una rete allo scadere di Jakupovic che nell’esultare ha mostrato il segno delle orecchie. Ma non è tutto, a far scattare la Bufera ci ha pensato Leandro Fernandes che durante ...

Fiat Torino cade - la Sidigas Avellino detta legge al Palaruffini - 59-77 - : Ritorna alla vittoria in campionato la Sidigas Scandone Avellino che batte la Fiat Torino 59-77. I biancoverdi con questa vittoria si riportano in vetta alla classifica insieme a Brescia, Milano e ...

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : rimonta vincente di Reggio Emilia. Trento cade al supplementare - Torino crolla in Lituania : Nella quarta giornata delle TOP 16 di Eurocup a far festa tra le squadre italiane è solo la Grissin Bon Reggio Emilia, che ottiene un successo pesantissimo contro lo Unics Kazan (76-75) e si avvicina sempre di più la qualificazione ai quarti di finale. Ancora una volta un finale emozionante contro i russi, sconfitti per una seconda volta dalla formazione di Menetti a cui basta una vittoria nelle prossime due partite per staccare il biglietto per ...