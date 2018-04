Torino | cade sotto al treno sotto gli occhi dei compagni | morta studentessa di 15 anni

Tragedia a Torino - una 15enne cade sotto un treno e muore davanti ai compagni di scuola : Tragedia a Torino , una 15enne cade sotto un treno e muore davanti ai compagni di scuola Secondo una prima ricostruzione la ragazzina avrebbe inciampato in un’altra persona, forse un insegnante, finendo sui binari Continua a leggere

Torino - ragazza 15enne cade sui binari e muore a Porta Susa - : La giovane è stata investita da un convoglio regionale. È stata estratta viva ma i sanitari del 118 non sono riusciti a salvarla. Dalle prime informazioni sembra si sia trattato di un incidente

Torino Porta Susa - cade sotto treno : morta una studentessa 15enne «Era di spalle - lo zaino si è impigliato» : La 15enne aveva ri Porta to ferite gravissime dopo essere rimasta incastrata sotto un regionale, al binario 4 della stazione di Torino Porta Susa . Con i compagni era diretta al liceo musicale di Vercelli. Un’insegnante: «Si è girata di spalle e lo zaino si è impigliato»

Cade sotto treno.muore 15enne a Torino : 9.40 E' morta la giovane, una studentessa quindicenne, finita questa mattina sotto un treno alla stazione di Torino Porta Susa. I sanitari del 118l'hanno rianimata a lungo, sulla banchina del binario 4, ma stato tutto inutile: la ragazza morta durante il trasporto in ospedale. Le indagini sulle cause dell'incidente sono affidate alla polizia ferroviaria. Il binario 4 stato chiuso; l'incidente non ha avuto ripercussioni sul traffico ...