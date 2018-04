Torino | Belotti show Il Gallo canta tre volte | tripletta dopo più di un anno

Serie A recupero 27esima giornata tripletta di Belotti e terza sconfitta consecutiva del Crotone contro il Torino : Torino 4 Crotone 1 Marcatori: Belotti 16°, 36°, 67°, Lago Falque 20°, Faraoni 90° Torino (3-4-1-2): Sirigu, Bonifazi, Burdisso,

Torino-Crotone 4-1 - Belotti show con tripletta e gol di Iago : Belotti show al Grande Torino e il Toro di Mazzarri riprende a correre col 4-1 sul Crotone. Il "gallo" ne fa tre , non succedeva da oltre un anno, , nel mezzo la rete di Iago Falque e la pratica viene ...

DIRETTA / Torino Crotone (risultato finale 4-1) streaming video e tv : Belotti-show! Riecco il Toro : DIRETTA Torino-Crotone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 18.30.

Torino - Mazzarri : 'Belotti? L'ho visto carico. Voglio i fatti' : Torino - ' Siamo tutti arrabbiati. Vogliamo tornare a vincere. In settimana abbiamo fatto tante prove. Se in corsa cambiamo modulo possiamo avere dei vantaggi. visto che tutti si conoscono è ...

Torino - Mazzarri : "Con il Cagliari fatti e non parole. Belotti è carico" : "Dovremo essere preparati, sotto tutti i punti di vista. Di fronte avremo un'ottima squadra con un ambiente caldo, ma c'è una rotta da invertire. Assolutamente". Alla vigilia del 30esimo turno della ...

Torino - alta tensione Belotti-Mazzarri : programmato un colloquio - la situazione : Belotti-Mazzarri, alta tensione. situazione sempre più delicata in casa Torino, in particolar modo stagione deludente per il club granata, l’arrivo in panchina di Mazzarri non ha portato gli effetti sperati. Campionato negativo anche per l’attaccante Belotti, le ultime dichiarazioni del Gallo non sono andate giù alla dirigenza ed all’allenatore (“Se mi muovo è per essere titolare”). Secondo quanto riporta ...

Torino - Cairo blinda Belotti : "Sta bene al Toro" : La scorsa estate è stato al centro di parecchie voci, tanti club hanno provato anche con offerte "esagerate" a convincere il Torino a cederlo, ma la dirigenza granata è stata irremovibile. E oggi la ...

Torino - ora Belotti può partire a prezzi più bassi : Torino - Un anno fa di questi tempi Belotti era a quota 22 gol in campionato e da una ventina di giorni, era il 5 marzo, aveva rifilato una tripletta al Palermo. Ai rosanero, in una singola partita, ...

Il caso Belotti e gli errori della società : i tifosi del Torino sono furiosi : Il rapporto tra Belotti ed il Torino ai minimi termini, la società adesso rischia di pagare a caro prezzo qualche errore commesso Tra Belotti ed il Torino qualcosa sembra essersi rotto. Per il Gallo è ...

Calciomercato Torino - Belotti via? Il Milan c'è : 'Non basta andare in una grande squadra se poi vai in panchina - ha detto ai microfoni di Rai Sport -. Sono idee che escono sempre fuori ma bisogna valutare bene, a 360 gradi, quale sia la cosa ...

Clamoroso - Torino-Belotti : è rottura! : Torino-Belotti, è rottura. Stagione deludente per la squadra granata, dopo una campagna acquisti che è sembrata fin da subito positiva il presidente Cairo si aspettava di poter lottare per l’Europa League ma il percorso è stato da dimenticare, nemmeno il ribaltone con l’arrivo di Mazzarri al posto di Mihajlovic ha cambiato le carte in tavola. Trasformato ed in senso negativo l’attaccante Belotti, da mister 100 milioni è passato ...

Torino - Mazzarri svela in conferenza : il calciomercato - Ljajic e Belotti : Missione riscatto per il Torino, i granata in campo contro la Fiorentina, ecco le parole di Mazzarri in conferenza stampa: “Insidiosa e ostica, che non dà punti di riferimento. Dovremo essere bravi ad arginarli, evitando i loro contropiedi. Magari giocando come nel primo tempo contro la Roma. Io e il mio staff stiamo cercando di dare una mentalità, far crescere la squadra, cercando di lavorarci. Noi lo abbiamo fatto: a volte si è visto in ...

Torino - Mazzarri suona la carica : "Belotti carico. Migliorare la mentalità" : Il Torino e Walter Mazzarri sono chiamati a ripartire per smuovere la classifica dopo tre k.o. consecutivi. Parlando della Fiorentina, avversario di domani, il tecnico granata ha predicato attenzione ...