Top Gear - Il Dunsfold Aerodrome sarà demolito

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Si chiude un altro capitolo della trasmissione della BBC Top. Dopo il licenziamento di Jeremy Clarcson e l'addio del trio Clarkson-Hammond-May, passato a condurre The Grand Tour (programma in onda su Amazon Prime), ora anche la storica pista utilizzata dal 2002 per le prove e i test, l'didemolita. Al suo posto sorgerà un nuovo complesso edilizio. Nuovo quartiere. I progetti per convertire l'area in un quartiere residenziale risalgono al 2015, ma solo lo scorso 29 marzo il segretario di Stato inglese ha approvato il piano. Il complesso difornirà nuove abitazioni a tutta comunità, creerà nuovi posti di lavoro e contribuirà a miglioramenti infrastrutturali. Le Top 20. L'diè stato teatro di sfide entusiasmanti fra le sportive più blasonate del mercato, con testa a testa sul filo dei decimi di secondo. Il misterioso The ...