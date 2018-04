Tony Iwobi - la videolettera di Riccardo Bocca al senatore leghista - : "Hashtag24, l'attualità condivisa" va in onda ogni mercoledì alle 21 in diretta su SkyTG24, canale diretto da Sarah Varetto, sui canali 100 e 500 di Sky, canale 50 del digitale terrestre e anche in ...

Tony Iwobi - il primo Senatore di colore della storia della Repubblica italiana è eletto dalla Lega di Salvini : E’ la Lega, proprio da Bergamo dove ha raccolto il consenso più alto d’Italia, a portare per la prima volta in Parlamento un Senatore di colore: si tratta di Toni ChiKe Iwobi, 62 anni, da 25 militante del Carroccio, piccolo imprenditore nel settore della sicurezza e dei servizi informatici. Due lauree, vive con la moglie Lucia e i figli Elisabetta e Clifford (è anche nonno) a Spirano, centro di cinquemila abitanti della Bassa ...

