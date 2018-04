Tim preoccupata per l' intesa Mediaset-Sky | Troppa concentrazione | l' Antitrust

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 aprile 2018) aPer Tim "nulla" cambia con il patto-Sky, ma "le autorità dovranno esaminare l'attentamente per evitare che dia luogo a unaancora maggiore rispetto all'esistente". Lo sottolinea in un'intervista a "La Stampa" Amos Genish, amministratore delegato di Tim. "Non sono d'accordo con chi dice che l'renderà più difficile la convergenza prevista dal nuovo nostro piano industriale" afferma il manager israeliano, che non vede uno scenario con Vivendi schiacciata in un angolo dal colpo grosso del piccolo schermo, proprio mentre la Tim è assediata dal fondo Elliott. Al contrario, sospetta la possibilità di un cartello su cui ritiene vada fatta luce e immagina che questo possa aiutare la sua Tim Vision a mettere le mani sul calcio conquistato da Mediapro. "Io credo - assicura - che un interlocutore in più, per loro, ...