TIM - Genish non preoccupato da accordo Sky-Mediaset ma serve indagine per scongiurare cartello : L' operazione Sky- Mediaset non metterà il bastone tra le ruote a TIM , anche se sarebbe opportuno un esame attento da parte delle autorità competenti. Così l'Amministratore Delegato di TIM, Amos ...

TIM - al cda il piano di Genish per rispondere alle critiche di Elliott : MILANO - Telecom Italia , segui in Borsa , debole a Piazza Affari nel giorno del cda che discute dell'avanzata del fondo Elliott nel capitale e della sua richiesta di sostituire sei consiglieri, cui ...

TIM - Bollorè e Genish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Teleborsa, - Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati ...

TIM - Bollorè e Genish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati appuntamento nella ...

TIM - FONDO ELLIOTT “REVOCA 6 CONSIGLIERI TELECOM”/ Sfiducia a Vivendi ma resta l’ad Genish : Telecom, FONDO ELLIOTT chiede revoca di 6 CONSIGLIERI Tim in quota Vivendi: Sfiducia a Bollorè e al presidente de Puyfontaine. Presentati 6 amministratori possibili: resta l'Ad Genish(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:35:00 GMT)

TIM - Genish pronto a incontrare i vertici di Elliot : Teleborsa, - TIM si mostra in frazionale rialzo a Piazza Affari, dopo che ieri le azioni del gruppo di telecomunicazioni avevano svettato sui rumors di una possibile fusione tra Mediaset e TIM. E' ...

TIM - Genish pronto a incontrare i vertici di Elliot : TIM si mostra in frazionale rialzo a Piazza Affari, dopo che ieri le azioni del gruppo di telecomunicazioni avevano svettato sui rumors di una possibile fusione tra Mediaset e TIM . E' partito il ...

La marcia del fondo Elliott verso TIM : l'amministratore delegato Amos Genish incontrerà i vertici a New York. Mediaset vola in Borsa : Amos Genish, a Londra per la prima tappa del road show che lo porterà nei prossimi giorni a New York e Boston, vedrà Elliott nell'ambito degli incontri avviati gli investitori per presentare il suo piano per Tim e lo scorporo della rete. Mentre a Piazza Affari il titolo fa un altro passo avanti (+4,6% a 0,82 euro) e Mediaset vola (+9,2% a 3,33 euro) tra scambi boom per le scommesse legate al ritorno dell'idea di un'aggregazione tra ...

TIM guarda alla Serie A - Genish : «Potremmo aggiungere il calcio alla nostra offerta» : Con l'acquisto dei diritti da parte di Mediapro la compagnia potrebbe rientrare in gioco nella redistribuzione a terzi. Nel frattempo Genish accoglie Elliot. L'articolo Tim guarda alla Serie A, Genish: «Potremmo aggiungere il calcio alla nostra offerta» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

##TIM : Genish apre ad Elliott - separazione rete svolta storica : Milano, 7 mar. , askanews, L'Ad di Tim, Amos Genish, apre a Elliott e punta a tornare a distribuire dividendi nell'arco del nuovo piano 2018-2020, che mira proprio ad accelerare la generazione di ...

TIM : Genish - 5G cambia regole in gioco tlc : ANSA, - MILANO, 7 MAR - Tim, che diventa 'Digi-Tim' con il nuovo piano industriale, prevede una rivoluzione nelle tlc e disegna una Gigabit Society anche per l'Italia, che finora ha scontato un ...

TIM - Genish : fondo Elliott benvenuto tra i soci : Teleborsa, - benvenuto il fondo Elliott nel capitale di Telecom Italia . "A livello di management non possiamo che dare il benvenuto a eventuali azionisti che vogliono investire nella società e quindi ...

TIM - Genish : fondo Elliott benvenuto tra i soci : benvenuto il fondo Elliott nel capitale di Telecom Italia . "A livello di management non possiamo che dare il benvenuto a eventuali azionisti che vogliono investire nella società e quindi accogliamo ...

TIM : Genish - Elliott valuti piano : ... spiega Genish, punta a una forte generazione di cassa che consentirà il ritorno del dividendo, forse già nel triennio anche se il cda non ha approvato nessuna politica di pay out. "Penso saremo in ...