Tim : assemblea 4 maggio resta - liste per il cda entro 9 aprile : Roma, 4 apr. , askanews, - L'assemblea di Tim del 4 maggio resta convocata e il 9 aprile scade il termine per presentare le liste per il rinnovo del cda. Lo afferma la società dopo le notizie di ...

I sindaci aprono l'assemblea Tim alle richieste del fondo Elliott : L'inizio dello scontro finale tra Vivendi e il fondo americano Elliott per la governace di Tim è segnato. l'assemblea dei soci del prossimo 24 aprile si aprirà con la votazione delle richieste ...

Tim - assemblea soci del 24 aprile integrata con richieste Fondo Elliott : Le richieste presentate dal Fondo Elliott saranno ai primi punti dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci TIM convocata per il 24 aprile prossimo. Lo si evince da un'integrazione dell'ordine del ...

Tim - Elliott : no Assemblea a maggio in caso di reintegro del CdA a aprile : Teleborsa, - Il prossimo 4 maggio non dovrà esserci nessuna Assemblea degli azionisti di TIM se all'Assemblea del 24 aprile sarà approvata la proposta del fondo Elliott per "reintegrare un Board ...

Tim - si dimettono i consiglieri Vivendi : assemblea il 4 maggio : Vivendi spariglia il gioco e a sorpresa ferma la manovra di Elliott su Tim facendo dimettere i suoi rappresentanti dal consiglio e provocando così la decadenza dell'intero board. Era probabilmente l'...

Tim : il 4 maggio assemblea azionisti per nuovo cda : Roma, 22 mar. , askanews, L'assemblea degli azionisti di Tim eleggerà un nuovo cda il 4 maggio. Lo comunica la società dopo che il board ha deciso di convocare i soci all'inizio di maggio 'per l'...

Tim convoca assemblea per il 24 aprile : Teleborsa, - TIM ha pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea fissata il 24 aprile. Gli azionisti sono chiamati ad approvare il bilancio ed eleggere il collegio sindacale. Con la ...

Tim - assemblea il 24 aprile : Elliott ha 10 giorni per chiedere la revoca dei consiglieri Vivendi : Tim ha ufficialmente convocato l'assemblea del 24 aprile chiamata, tra l'altro, ad approvare il bilancio ed eleggere il collegio sindacale. Con la pubblicazione dell'avviso di convocazione scattano i ...