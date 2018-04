The Silent Man | il caso Watergate come non l’avete mai visto prima – Clip in esclusiva

The Silent Age - Recensione – Una fuga fuori dal tempo : Finalmente un titolo pensato per mobile che non sfigura anche su PC, forse anche per la sua grande immediatezza: questo The Silent Age, avventura dei danesi House On Fire, e che ci porterà tra un epoca di complotti, scienza corrotta e cinismo, ed un altra più silenziosa. Perchè sono tutti morti. Lotta contro il tempo, […] The post The Silent Age, Recensione – Una fuga fuori dal tempo appeared first on Truegamers.it.