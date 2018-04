The Protagonist | ecco il nuovo RPG tattico ispirato a Mass Effect | XCOM e Divinity

Ex on The Beach 8 : chi sono i protagonisti del cast della nuova stagione : Ex On The Beach 8 va in onda a partire da mercoledì 4 aprile alle ore 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV.

The Girlfriend Experience : le protagoniste a confronto : Tutto è partito dal film di Steven Soderbergh con Sasha Grey, poi il regista ha pensato che valesse la pena dare un seguito televisivo al progetto, passando alla produzione e lasciando la regia ad altri (nello specifico a Lodge Kerrigan e Amy Seimetz). E così è nata la serie The Girlfriend Experience, che ha debuttato negli Stati Uniti nel 2016 sull’emittente Starz e in contemporanea in Italia su Infinity. Ora però 20, il nuovo canale del ...

Anche Nintendo annuncia la line-up per il PAX East 2018 : Dark Souls Remastered e Wolfenstein II The New Colossus tra i protagonisti : Il prossimo 5 aprile inizierà il PAX East di Boston, che durerà fino all'8 aprile. Nella giornata di oggi abbiamo già dato uno sguardo ai titoli che porterà Square Enix all'importante manifestazione, ora è il turno di Nintendo.Come riporta Rollingstone.com, la grande N porterà al PAX East giochi di un certo peso, tra i protagonisti della line-up, infatti, troviamo Dark Souls Remastered e Wolfenstein II The New Colossus, ma c'è dell'altro come ...

The VOICE OF ITALY 2018/ Blind Auditions - team e diretta : Al Bano ancora protagonista? (29 marzo) : The VOICE of ITALY 2018, Blind Auditions diretta 29 marzo: Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga si sfidano per scegliere nuovi componenti dei propri team.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 07:21:00 GMT)

Insigne e Ford EcoSport protagonisti nell’ultimo video dei The Jackal : L'attaccante del Napoli e della nazionale protagonista, insieme a Ford, dell'ultimo video virale dei The Jackal L'articolo Insigne e Ford EcoSport protagonisti nell’ultimo video dei The Jackal è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

The X-FILES - La serie culto con protagonisti Mulder e Scully è arrivata alla fine : L'undicesima stagione della serie culto degli anni '90 è arrivata alla conclusione. Mercoledì prossimo la Fox trasmetterà la decima e ultima puntata della stagione che dovrebbe essere anche l'ultima della serie. Nell'epidodio intitolato "My Struggle IV" Mulder e Scully si confronteranno nuovamente con il figlio. I due agenti si mettono sulle tracce del ragazzo dato in adozione quando era piccolo. Nel frattempo l'Uomo che Fuma ...

Theresa e Yash protagonisti dei nuovi video gameplay di Valkyria Chronicles 4 : A poca distanza dagli ultimi video di Valkyria Chronicles 4 dedicati a Vuanti, Odin e Meybel, ecco che SEGA decide di pubblicare nuovi filmati che mostrano i membri della Squad E.Come segnala Dualshockers, i nuovi video gameplay riportati dall'account Twitter ufficiale "Nikola and Kiara's Infiltration Diary" si focalizzano su Theresa e Yash. La prima è un'esploratrice, mentre Yash appartiene alla nuovissima classe di granatieri:Attualmente è ...

The Royals - quarta stagione al via con Elizabeth Hurley sempre protagonista : Intrighi, scandali ed eccessi della famiglia reale Henstridge al via per una quarta stagione di The Royals disponibile su TimVision da lunedì 12 marzo (a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti). Torna l’immaginaria casata della serie ideata da Mark Schwahn (One Tree Hill) con Elizabeth Hurley (Gossip Girl, The Tomorrow People) e William Moseley (Le cronache di Narnia) in una Londra moderna e iconica. The Royals, ...

The Walking Dead 8 : i protagonisti e lo showrunner commentano la morte di uno dei protagonisti : Ad esempio quando sta parlando di come la madre gli avesse detto che avrebbe sconfitto questo mondo e non ci è riuscito... Tutte queste cose sono semplicemente così tristi ". Chandler ha inoltre ...

Chi è Timothée Chalamet - millenial da Oscar 2018 al miglior protagonista : È partito ufficialmente il countdown per la notte più attesa dell’anno, ovvero quella degli Oscar. Anche l’edizione 2018 (come da copione) ha già i suoi favoriti, ma potrebbe riservare delle sorprese, soprattutto sul fronte degli attori. Nella categoria del miglior protagonista molti occhi sono puntati su Timothée Chalamet, francese di nome ma americanisssimo di fatto (anzi newyorkese doc, di Hell’s Kitchen) che, 22 anni e tre ...

Timothée Chalamet : Jennifer Lawrence pazza per il protagonista di “Chiamami col tuo nome” : Call me by your name” del regista italiano Luca Guadagnino è in lizza agli Oscar 2018 nella categoria più prestigiosa, ovvero Miglior Film, e il protagonista Timothée Chalamet, è candidato come Miglior Attore protagonista (scopri qui tutte le nomination). Per sapere se Timothée si porterà a casa il prestigioso Oscar dovremo aspettare il 4 marzo, ma nel frattempo c’è una star che ha messo gli occhi sull’attore: Jennifer ...

Il viaggio di Carl in The Walking Dead : uno struggente promo per l’addio del giovane protagonista : Il percorso di Carl in The Walking Dead è quasi finito e AMC ha rilasciato un nuovo trailer che ne ripercorre le tappe più importanti dalla fuga con la madre all'incontro con il padre e fino al fatidico morso che ne ha segnato l'uscita di scena. Un nuovo promo, intitolato "Carl's Journey", è stato rilasciato qualche ora fa dalla rete in vista della messa in onda di domenica sera (negli Usa), della midseason première in cui il pubblico dirà ...

David di Donatello 2018 nomination/ Video : Paolo Genovese protagonista con The Place : David di Donatello 2018: la 62esima edizione dei premi più importanti riguardanti il cinema italiano, in onda su Rai 1, il prossimo 21 marzo, condotta da Carlo Conti. (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 23:36:00 GMT)