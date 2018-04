The House with a Clock in its walls | il trailer del nuovo film di Eli Roth

There's Someone Inside Your House : Netflix produrrà il film horror : ... 21 Laps di Shawn Levy , che ha già collaborato con la piattaforma di streaming per realizzare Stranger Things , e James Wan . Tra le pagine si racconta la storia di una studentessa del liceo che ...

'The Dog House' sarà il primo hotel del mondo incentrato completamente sulla birra : La sua peculiarità? sarà il primo albergo del mondo a gravitare completamente intorno alla birra. Ogni cosa avrà a che fare con questa preziosa bevanda, sia dal punto di vista estetico che da quello ...

«The Crown» 3 : arriva il «Dr. House» Hugh Laurie? : Certi personaggi ti si cuciono addosso come le toppe sui jeans, come i bottoni dorati sul doppiopetto. È il caso di Hugh Laurie, che qualsiasi ruolo interpreti e qualsiasi progetti sposi resterà per sempre il dottor Gregory House, bastone alla mano e vicodin nel taschino. Eppure, dalla serie da due Golden Globe e tre Emmy che gli ha dato il successo, ne sono passati di maschere sotto i ponti. Dal pericoloso magnate Richard Roper di The Night ...

L’ex Dr. House Hugh Laurie in The Crown 3 come Principe Filippo al posto di Matt Smith - continua il recast per i nuovi episodi : Ormai sembra quasi fatta per l'arrivo di Hugh Laurie in The Crown 3 nel ruolo del co-protagonista, quello del Principe Filippo: adocchiato dalla produzione sin dal principio per il recast in vista dei nuovi episodi della serie Netflix, sarà quasi certamente lui a prendere il posto di Matt Smith, che nelle prime due stagioni ha interpretato il Principe consorte della protagonista, la regina Elisabetta. Manca ancora l'annuncio ufficiale, in ...

The House of Tomorrow : il trailer del film con Asa Butterfield : La donna lo ha cresciuto seguendo gli insegnamenti del suo mentore Buckminster Fuller con la speranza che il nipote riesca a rendere il mondo migliore. Sebastian, dopo che la nonna ha un infarto, ...

'Houses of The Holy' : i Led Zeppelin tra simboli - misteri e innovazione : Parlare dei Led Zeppelin è insidioso. Si rischia, infatti, di scadere in qualcosa che è già stato detto o sviscerato. E' spesso così quando ci si misura con le leggende. Gli dei - non solo quelli del ...

E’ morto Reg E. CaThey - addio all’attore di House of Cards e The Wire : Dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni si è spento Reg E. Cathey, l’attore celebre per avere recitato nella serie tv ‘House of Cards’ interpretando Freddy Hayes, il proprietario e gestore del locale Freddy’s BBQ Joint. A dare la triste notizia il suo amico e produttore produttore David Simone, con il quale aveva collaborato nella serie ‘The Wire’ e in ‘The Corner’, attraverso un post ...

