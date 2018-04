The Chainsmokers | è uscito il video del nuovo singolo “Everybody Hates Me”

The Chainsmokers : ecco il nuovo singolo (e video) “You Own Me” : The Chainsmokers sfornano un singolo dietro l’altro! Blimey Un post condiviso da The Chainsmokers (@the Chainsmokers ) in data: Feb 13, 2018 at 4:12 PST Poche settimane dopo l’uscita di “Sick Boy”, il duo di dj e producer hanno pubblicato il nuovo singolo “You Own Me”. Ad accompagnare la canzone c’è anche il videoclip ufficiale scritto e diretto da Rory Kramer. Se vorrai ascoltare dal ...

The Chainsmokers a Perugia nel 2018 ad Umbria Jazz : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : The Chainsmokers a Perugia nel 2018, per un unico concerto-evento in programma ad Umbria Jazz il prossimo 17 luglio. I biglietti per assistere all'evento saranno disponibili in vendita dalle ore 11.00 di giovedì 25 gennaio su TicketOne.it, online e via call center, e dalle 11.00 di venerdì 26 gennaio in tutti i punti vendita autorizzati TicketOne dislocati sull'intero territorio nazionale. Il prezzo dei ticket d'ingresso sarà di 45 euro, ai ...