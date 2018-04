The Blacklist 5×19 | Una corsa per recuperare le ossa

The Blacklist 5×17 : Red fa rapire Aram? (VIDEO) : The Blacklist 5×17 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda il prossimo mercoledì, 4 aprile 2018. The Blacklist 5×17 si intitola “Anna-Gracia Duerte” e vedrà i nostri protagonisti impegnati ancora una volta sul fronte Ian Garvey. La task force lavorerà duramente al fianco di Red, in seguito ad un […] L'articolo The Blacklist 5×17: Red fa rapire Aram? (VIDEO) proviene da Il Notiziangolo.

The Blacklist 5/ Anticipazioni del 30 marzo 2018 : un penny per Red : The Blacklist 5, Anticipazioni del 30 marzo 2018, su Fox Crime. Red viene derubato di una moneta rara legata ad un accordo governativo internazionale. (Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 10:21:00 GMT)

The Blacklist 5 : Red - Liz e un segreto scottante (SPOILER & NEWS) : The Blacklist 5 spoiler e news – Liz e Red continuano ad essere al centro dell'attenzione dei fan della serie Tv crime. The Blacklist 5 ci ha già svelato in precedenza alcuni dettagli sullo scontro in arrivo fra i due protagonisti, per via di interessi divergenti su Ian Garvey. La morte di Tom ha spinto […]

The Blacklist 5/ Anticipazioni del 23 marzo 2018 : Red alla guida della task force contro un terrorista : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 23 marzo 2018, su Fox Crime. Un attacco al Paese mette in allarme i federali su una cellula terrorista. Liz fa la sua nuova mossa. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:53:00 GMT)