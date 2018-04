Terrore in una sala slot nel bergamasco - due morti in una sparatoria : È di due persone morte il bilancio della sparatoria avvenuta questa sera alla sala slot Gold Cherry di Caravaggio, vicino a Bergamo. Le vittime sono un uomo e una donna: i soccorsi...

Terrore in una sala slot nel bergamasco. Rapinatori sparano e uccidono due persone : È di due persone morte il bilancio della sparatoria avvenuta questa sera alla sala slot Gold Cherry di Caravaggio, vicino a Bergamo. Le vittime sono un uomo e una donna: i soccorsi...

California - a sparare una youtuber : «Era arrabbiata perché le oscuravano i video» Terrore nel quartier generale : Il padre della donna che ha aperto il fuoco, Nasim Aghdam: «Odiava la società». Aghdam scriveva: «Non c'è libertà di parola»

Una notte di Terrore a Londra. Due sparatorie : morta 17enne : notte di terrore a Londra. Una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 16 anni sono stati colpiti da proiettili d'arma da fuoco a Londra ieri sera, in due diversi episodi. La ragazza è morta, colpita da un proiettile a Tottenham, e il ragazzo, ritrovato a Walthamstow con diverse ferite d'arma da fuoco, è in gravi condizioni. Insieme a lui c'era un altro ragazzo, di 15 anni, con ferite da coltello. La notizia viene diffusa dopo la pubblicazione di ...

Due sparatorie nella notte : morta una 17enne - grave un ragazzino di 16 anni. Terrore a Londra : Doppia sparatoria e Terrore a Londra la scorsa notte, nello spazio di un'ora. Una drammatica scia di sangue, con una ragazza di 17 anni che è morta e un 16enne che è rimasto...

Due sparatorie nella notte : morta una 17enne - grave un 16enne. Terrore a Londra : Doppia sparatoria e Terrore a Londra la scorsa notte, nello spazio di un'ora. Una drammatica scia di sangue, con una ragazza di 17 anni che è morta e un 16enne che è rimasto...

“So chi è”. Il coraggio - a 8 anni - di incastrare un pedofilo : vittima di una violenza terribile nei bagni pubblici - la bimba nota un dettaglio chiave. E mette fine a un regno di Terrore che aveva messo in ginocchio la città : Alle spalle aveva numerose accuse di violenze sessuali nei confronti di alcune minorenni, alcune in età anche molto tenera. Ma fino a pochi giorni fa questo ragazzo era introvabile, nonostante gli episodi, terribili, di cui si era reso protagonista. Alla fine a incastrarlo è stata però proprio una delle sue vittime, coraggiosissima, che ha trovato il coraggio di parlare e rivelare agli agenti un dettaglio che ha permesso di incastrare il ...

“Aiuto!”. Isola dei Famosi : Terrore in acqua. Una normale uscita di pesca si è trasformata in un incubo. All’improvviso il naufrago si è trovato di fronte “un mostro” - poi la fuga disperata. Isolani atterriti : L’Isola dei Famosi non è solo gioco per la vittoria e scandali. Delle volte in Honduras i naufraghim come tradizione vuole, si trovano anche di fronte ai pericoli. Nelle scorse settimane abbiamo visto come i protagonisti del reality si sono trovati di fronte a dei serpenti mentre erano in cerca di legna, ma oggi ne è capitata un’altra. Protagonista della disavventura è stato Amaurys Perez che si è trovato in una situazione che lo ha ...

“Aiuto - sta morendo”. Terrore nella sala del cinema : l’assurda dinamica - imprevedibile. Quel grido improvviso a film appena finito. Una storia talmente inverosimile da non sembrare nemmeno vera : Una dinamica talmente assurda che sembra presa dalla gag di un film comico e che invece ha avuto risvolti drammatici per una persona che ha finito per perdere la vita a seguito di un incidente davvero inverosimile. Eppure, stando agli investigatori accorsi sul posto, così sono andate le cose: un uomo ha infatti perso la vita dopo che la sua testa è rimasta incastrata sotto al sedile reclinabile della sala di un cinema di Birmingham, in ...

Torre Annunziata - Era il Terrore dei commercianti - rapinatore seriale dal carcere ad una comunità : E' considerato il terrore dei commercianti di Torre Annunziata . rapinatore seriale dal carcere ad una comunità terapeutica. Otto rapine alle spalle, con l'ultima della serie consumata soltanto nell'...

“Aiuto!”. Terrore al luna park : un’ora di inferno sulla giostra. Il video postato in rete da uno dei presenti. Da pelle d’oca : Un tranquillo week end di paura. Oltre ad essere il nome di un’ottima pellicola degli anni ’70 è anche quello trascorso da un gruppo di ragazzi che avevano deciso di passare qualche ora di svago in un parco divertimenti. E quale posto migliore di un parco giochi, terra d’elezione per i film horror da “La bambola assassina” al remake di “Non aprite quella porta”, per un po’ di sana adrenalina? A loro, di sicuro non sarà piaciuta. Ma ...

Roma - Terrore in una tabaccheria : in tre entrano armati di mitra e fuggono con 2mila euro. Ma erano armi finte : Tre individui armati di fucili mitragliatori, almeno così è sembrato all'inizio, che rapinano non una banca o un blindato ma una semplice tabaccheria. E' accaduto ieri pomeriggio in un negozio di ...

Carabiniere uccide le figlie e si suicida a Latina. Cronaca di una giornata di Terrore : 05:00 Un appuntato dei carabinieri di 43 anni, originario di Napoli, al termine di un turno di servizio a Velletri si presenta a casa della moglie dalla quale si stava separando, la aspetta davanti al garage sotto casa e, dopo un litigio, le spara tre colpi con la pistola d'ordinanza. 06:00 La donna, viene trasportata in gravissime condizioni al San Camillo di Roma, tramite eliambulanza. Il fatto che ...

Matteo Salvini - lettera di una mamma adottiva/ 'Fai vivere i miei figli nel Terrore" : lui replica 'Sbaglia" : Polemica tra Matteo Salvini e Gabriella Nobile, mamma adottiva: in un post su Facebook la donna lo ha accusato di 'far vivere il terrore' i figli.