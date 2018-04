Terremoto nel Marche | nuovo sisma di magnitudo 3 9 nel Maceratese

Forte scossa di Terremoto alle 20.41 nel maceratese - paura tra la popolazione : Ancora paura nel maceratese per una Forte scossa di terremoto che ha destato in serata grande allarme tra la popolazione . La terra ha tremato alle 20.41 . L'Ingv ha registrato una magnitudo di 3.9 , a ...

Terremoto nel Centro Italia - nuove scosse in provincia di Macerata : Terremoto nella notte in provincia di Macerata . I sismografi dell'Ingv hanno rilevato un Terremoto di magnitudo 4.0, con epi Centro nell'area di Muccia. A questa prima scossa...

Terremoto in Centro Italia - altra scossa nella notte a Muccia : magnitudo 3.9 : Non dà tregua il Terremoto. Dopo la scossa di ieri mattina (magnitudo 3.2), la terra ha tremato di nuovo nel comune in provincia di Macerata. “Credo che la paura non finirà mai" dice il sindaco di Muccia.Continua a leggere