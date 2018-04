Terremoto magnitudo 4 | paura nella notte nel maceratese

Terremoto in Centro Italia - altra scossa nella notte a Muccia : magnitudo 3.9 : Non dà tregua il Terremoto. Dopo la scossa di ieri mattina (magnitudo 3.2), la terra ha tremato di nuovo nel comune in provincia di Macerata. “Credo che la paura non finirà mai" dice il sindaco di Muccia.Continua a leggere

Terremoto di magnitudo 6.3 a Tonga - no allerta tsunami nel Pacifico : Un Terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato a sud-ovest di Tonga, in Polinesia. Lo segnala l'agenzia statunitense Usgs. Per il momento non è stato diramato alcun allarme tsunami nel Pacifico.

Terremoto di magnitudo 6.3 a Tonga - no allerta tsunami : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.2 nelle Isole Tonga : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato al largo delle Isole Tonga alle 07:57:37 ad una profondità di 112 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.2 nelle Isole Tonga sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 5.3 in Iran : Un terremoto magnitudo 5.3 si è verificato alle 08:35 UTC in Iran: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma si è verificato nella provincia del Kermanshah, al confine con l’Iraq, a 9 km ovest da Sarpol-e Zahab ad una profondità di circa 10 km. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.3 in Iran sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto L’AQUILA/ Scossa di magnitudo 3.9 nella notte : i cittadini non vogliono più tornare in centro : TERREMOTO L’AQUILA, oggi nella notte Scossa di magnitudo 3.9 nella zona già devastata dal sisma: tanta paura fra la gente. La terra è tornata a tremare nelle zone del 2009(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:04:00 GMT)

L'Aquila trema nel cuore della notte : Terremoto di magnitudo 3.9 : Al sisma è seguita una replica di magnitudo 2 dodici minuti più tardi. Tanta paura, ma nessun danno o ferito, a pochi giorni dall'anniversario del terremoto che il 9 aprile 2009 causò oltre 300 morti.Continua a leggere

L'Aquila - torna la paura : Terremoto magnitudo 3 - 9 nella notte : Nessun danno a persone e cose, ma la scossa è stata avvertita in modo chiaro nella zona devastata dal sisma del 2009

Terremoto a L'Aquila nella notte : magnitudo 3.9 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 3:18 con epicentro 7 km ad est delL'Aquila ed ipocentro a 20 km di profondità. Lo si apprende dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale ...

Terremoto a L'Aquila nella notte : magnitudo 3.9 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 3:18 con epicentro 7 km ad est delL'Aquila ed ipocentro a 20 km di profondità. Lo si apprende dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 a L’Aquila : Terremoto, scossa di magnitudo 3.9 a L’Aquila Al sisma è seguita una replica di magnitudo 2 dodici minuti più tardi. Tanta paura, ma nessun danno o ferito Continua a leggere

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 all'Aquila : Terremoto, scossa di magnitudo 3.9 all'Aquila Sisma registrato alle 3.18 con epicentro a 7 chilometri ad est del capoluogo abruzzese. Fra pochi giorni il nono anniversario del devastante Terremoto che il 6 aprile 2009 causò all'Aquila e provincia oltre 300 morti Parole chiave: ...

Terremoto a L'Aquila : scossa di magnitudo 3 - 9 - brusco risveglio e notte di paura Video : notte di paura a L’Aquila dove per alcuni istanti si sono rivissuti i terribili istanti del #Terremoto del 2009. Una scossa di #magnitudo 3,9 ha fatto sobbalzare i residenti del capoluogo abruzzese nel cuore della notte. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma è stato registrato alle 3:18 con epicentro posizionato a sei chilometri da L’Aquila [Video] frazione di Paganica e ad una profondita' di venti ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 a L'Aquila : Al sisma è seguita una replica di magnitudo 2 dodici minuti più tardi. Tanta paura, ma nessun danno o ferito