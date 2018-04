Terremoto Centro Italia | gli agricoltori tornano a Castelluccio di Norcia per la semina

Terremoto nel Centro Italia - nuove scosse in provincia di Macerata : Terremoto nella notte in provincia di Macerata. I sismografi dell'Ingv hanno rilevato un Terremoto di magnitudo 4.0, con epiCentro nell'area di Muccia. A questa prima scossa...

Terremoto : nuova scossa nel Centro Italia - epicentro a Muccia Video : Alle 9:03 ora Italiana una #scossa di #Terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter, ha colpito il Centro Italia. Secondo il Centro di calcolo sismologico della zona euro-mediterranea EMSC, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro fra Pieve Torina e Camerino, nelle Marche sudoccidentali. L'ipoCentro dell'evento è stato individuato, invece, ad appena 9 chilometri di profondita'. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, da ...

Terremoto Centro Italia : borse di studio per gli studenti di Accumoli - Amatrice e Arquata : Le Province di Rieti e Ascoli Piceno, grazie alla raccolta fondi organizzata dall’UPI – Unione Province d’Italia, mettono a disposizione borse di studio destinate a studenti residenti al 24 agosto 2016, nei Comuni di Accumoli, Amatrice ed Arquata del Tronto, iscritti alla terza media o alle scuole superiori, a copertura totale delle spese di partecipazione ad un programma all’estero, durante l’estate 2018. Il programma si svolge in ...

Scossa di Terremoto nel Centro Italia - grande paura a L'Aquila Video : Una #Scossa di #terremoto di magnitudo 3.9 della scala Richter ha colpito non molto lontano dalla citta' di L'Aquila alle 3:18 di questa notte. Secondo il Centro di calcolo sismologico della zona euromediterranea EMSC, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro 7 chilometri ad est di L'Aquila, in Abruzzo e 97 chilometri a nordest rispetto a Roma. L'ipoCentro dell'evento tellurico sarebbe stato individuato a 20 chilometri di profondita'. ...

Terremoto L’AQUILA/ Scossa di magnitudo 3.9 nella notte : i cittadini non vogliono più tornare in centro : TERREMOTO L’AQUILA, oggi nella notte Scossa di magnitudo 3.9 nella zona già devastata dal sisma: tanta paura fra la gente. La terra è tornata a tremare nelle zone del 2009(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:04:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : consegnate 3.021 casette “Sae” in 43 comuni : Ad oggi sono stati completati i lavori in 164 aree e sono state consegnate ai Sindaci 3.021 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 43 comuni. A queste si aggiungono 442 Sae installate ma non ancora consegnate in attesa della conclusione dell’ultima fase delle opere di urbanizzazione; sommate alle casette già consegnate, portano il totale a 3.463 Sae, pari al 94,5% del quantitativo ordinato. In particolare sono 1.362 le casette consegnate ...

Terremoto - scossa al confine Italia-Francia : paura in Piemonte tra Torino e Cuneo - epicentro tra Torre Pellice e Pinerolo : 1/7 ...