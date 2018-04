Terremoto | ancora una scossa Magnitudo 3 9 nell' area del cratere

Terremoto - ancora paura a Siena : nuova scossa di magnitudo 2.6 in Val d’Orcia : Dopo le scosse di Terremoto della scorsa notte nel Senese, con la prima e più forte di magnitudo 2.9 registrata all’1 nella zona di Castiglione d’Orcia, una nuova scossa, a San Quirico d’Orcia, di magnitudo 2.6, ha destato allarme nella popolazione che si è riversata in strada. E’ stata registrata alle 15,37 a 6 km di profondità, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Non ...

Terremoto - trema ancora Cosenza : scossa di 3.7 nel cuore della notte : Non si ferma la terra a Cosenza e dopo la scossa di ieri nel tardo pomeriggio ne è seguita un'altra nel corso della notte . Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata...

Campi Flegrei - Terremoto e sciame sismico a Napoli/ Gli esperti : "Manca ancora un piano di evacuazione" : Scossa di terremoto registrata a Napoli: nella zona dei Campi Flegrei è stato rilevato uno sciame sismico (magnitudo massima di 2.4 gradi) che ha fatto subito scattare l'allerta gialla(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:06:00 GMT)

Terremoto Norcia : ancora demolizioni a San Pellegrino : Il Comune di Norcia ha emanato una doppia ordinanza di demolizione per gli edifici danneggiati dal Terremoto del 2016 a San Pellegrino. Si tratta di due richieste di abbattimento una decina di immobili: in una delle due ordinanze si richiede anche l’intervento di una squadra speciale che dovrà smaltire correttamente l’eternit presente nelle macerie. San Pellegrino è tra le località maggiormente colpite dal sisma: le demolizioni sono ...

Ancora due forti scosse di Terremoto - grande spavento tra la popolazione : Quella di oggi pomeriggio non è stata l'unica forte scossa che si è verificata nel mondo. A tremare, infatti, è stata anche l'Indonesia , colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 alle 14:34 di oggi. ...

IL TABERNACOLO SOTTO LE MACERIE/ Arquata - a un anno dal Terremoto le ostie ancora intatte : Ritrovata dopo oltre un anno dal terremoto la pisside che era nel TABERNACOLO della chiesa parrocchiale di Arquata del Tronto, misteriosamente le ostie erano ancora intatte(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:46:00 GMT)

I morti per il Terremoto a Taiwan sono 9 - ma ci sono ancora decine di dispersi : Continuano i soccorsi negli edifici crollati o inclinati, migliaia di persone sono senza acqua corrente The post I morti per il terremoto a Taiwan sono 9, ma ci sono ancora decine di dispersi appeared first on Il Post.

Si stanno cercando ancora 400 persone dopo il Terremoto a Taiwan : Finora i morti sono quattro, tutti nella città costiera di Hualien, i feriti centinaia e gli sfollati migliaia The post Si stanno cercando ancora 400 persone dopo il terremoto a Taiwan appeared first on Il Post.

Terremoto Centro Italia - Gentiloni : l’emergenza è finita ma il cammino è ancora faticoso : “Abbiamo ancora un cammino davanti molto complesso e faticoso in cui gli aspetti dell’emergenza non sono più dominanti ma ci sarà una lunga strada da fare sulla via della ricostruzione“: lo ha dichiarato il premier Paolo Gentiloni in occasione dell’inaugurazione della nuova sala operativa regionale del Lazio della protezione civile in riferimento al Terremoto che ha colpito il Centro Italia. “Abbiamo dato una buona ...

Terremoto - ancora scosse questa mattina in Centro Italia : l'ultima un'ora fa : Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate questa mattina, a poco più di un'ora di distanza, in Centro Italia. Gli epicentri dei due sismi, entrambi in provincia di Macerata,...