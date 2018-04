Terminata con successo l' operazione all' anca del principe Filippo

“Hanno cercato di uccidermi”. La rivelazione choc di Alba Parietti. Forte - de Terminata - bellissima - solo oggi confessa quel particolare inquietante della sua vita : “Una violenza orribile…” : Un racconto che ha lasciato il lettori senza parole. Sulle pagine del mensile Grazia, Alba Parietti ha svelato dei particolari poco noti della sua vita privata. In particolare la showgirl ha parlato del suo rapporto con gli uomini e di quanto è accaduto nel suo passato. La Parietti ha sempre affermato di essere una donna risoluta e Forte e d’altra parte questa è anche l’immagine che trasmette al pubblico. Per questa sua ...

Windows 10 Mobile : il supporto è già Terminata a gennaio secondo un dipendente Microsoft : Ancora notizie negative per gli utenti Windows 10 Mobile ! Microsoft ha appena interrotto la compatibilità con il controllo web di Bing Maps. Ora sicuramente vi starete chiedendo: Cosa significa e quali conseguenze comporta? Ebbene, rendendo tale controllo web non più compatibile e funzionante con il browser Internet Explorer di Windows Phone e il browser Microsoft Edge di Windows 10 Mobile , gli utenti che ancora utilizzano uno smartphone con ...

Vikings 5 - Terminata la prima parte. Ecco quando ci sarà la seconda : Gli appassionati di Vikings, serie televisiva canadese di genere storico creata ed interamente scritta da Michael Hirst, storceranno sicuramente il naso per la notizia che stiamo per darvi. Vikings 5 fine prima parte Dopo la messa in onda della 10° puntata della serie tv, che coincide con il mid season finale, Vikings 5 si ferma! Sul più bello? Si, direi. Ricordiamo che in italia la serie tv è stata trasmessa su TimVision. La domanda che tutti ...