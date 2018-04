Tentato omicidio e traffico di droga | arrestati 25 affiliati ai clan Mercante e

Padova : Polizia arresta 17enne per Tentato omicidio (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mentre l’uomo indietreggiava per evitare i colpi, il diciassettenne lanciava un fendente verso la gola del 44enne che rimaneva gravemente ferito sulla mano destra, istintivamente posta a protezione dalla coltellata. Dopo averlo colpito, il minorenne si poneva all’inseguim

Padova : Polizia arresta 17enne per Tentato omicidio : Padova, 3 apr. (AdnKronos) – Questa mattina gli uomini della Sezione Volanti della Questura di Padova hanno tratto in arresto, per il reato di tentato omicidio, un diciasettenne italiano residente nel quartiere Arcella, per aver colpito più volte con un coltello un uomo di 44 anni, durante una lite per futili motivi di carattere condominiale.La pattuglia è intervenuta sul posto a seguito di numerose chiamate giunte sulla linea del 113 da ...

Padova : Polizia arresta 17enne per Tentato omicidio (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Dalle indagini emergeva che la furibonda lite aveva avuto origine quando una residente del condominio, insieme ad un suo amico, aveva notato un paio di cassette delle lettere divelte e danneggiate. La donna, presumendo che l’ autore dell’ atto vandalico fosse il giovane, gravato da precedenti di Polizia e responsabile in passato di altri danneggiamenti nel palazzo, aveva bussato alla porta ...

Padova : Polizia arresta 17enne per Tentato omicidio (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Mentre l’uomo indietreggiava per evitare i colpi, il diciassettenne lanciava un fendente verso la gola del 44enne che rimaneva gravemente ferito sulla mano destra, istintivamente posta a protezione dalla coltellata.Dopo averlo colpito, il minorenne si poneva all’inseguimento dell’uomo che, ferito e sanguinante, tentava di fuggire dal condominio, finchè il ragazzo riusciva a raggiugerlo ...

Corey Feldman assalito e accoltellato in auto : “Tentato omicidio” : Corey Feldman assalito e accoltellato in auto: “Tentato omicidio” L’attore 47enne di “Goonies” e “Stand by Me” ha postato su Twitter alcuni scatti dall’ospedale raccontando l’accaduto… Continua a leggere

Massimo Russo - l'ex Napoli arrestato per Tentato omicidio/ Accoltellate due persone per motivi passionali : Massimo Russo, l'ex Napoli arrestato per tentato omicidio: accuse pesanti per l'ex calciatore, accoltellamento di due persone per motivi passionali lo scorso 26 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 01:04:00 GMT)

Coltellate nei vicoli di corso Umberto - arrestato ex difensore del Napoli : è accusato di Tentato omicidio : È stato convalidato il fermo dei due uomini bloccati il pomeriggio del 26 marzo e accusati di aver accoltellato i fratelli Gennaro e Carmine Saltalamacchia in via Miroballo al Pendino, davanti a un ...

VILLA LITERNO - Tentato omicidio e porto abusivo d'armi - arrestata la banda dell'Audi A8 terrore di tutt'Italia GUARDA LE FOTO : 12:54:09 Nella nottata di mercoledì 21 marzo, personale della Polizia di Stato della Questura di Caserta, nel corso di un'operazione di polizia giudiziaria sul territorio di VILLA LITERNO, ha tratto ...

R.Calabria.Tentato omicidio - un arresto : 10.08 Tentato omicidio plurimo e incendio doloso aggravati dalle modalità mafiose: questi i reati che la Dda di Reggio Calabria contesta ad Antonino Labate, 68 anni, elemento di vertice dell'omonima cosca del quartiere Gebbione di Reggio Calabria,arrestato dalla Polizia. L'indagine della Squadra mobile reggina ha identificato il boss come autore materiale dell'incendio appiccato, a fine febbraio scorso, a una abitazione nella zona sud di ...

BEAUTIFUL/ Anticipazioni 20 marzo : Steffy viene accusata di Tentato omicidio? : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 20 marzo: Sheila Carter è stata colpita da Steffy, approfitterà della situazione a suo vantaggio? Ridge cerca di mantenere il segreto sul suo bacio a Quinn.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 00:25:00 GMT)

Autista aggredisce il capo con una chiave inglese : arrestato per Tentato omicidio : Un 33enne residente a Seregno e originario di Siracusa deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio dopo essere stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito a colpi di chiave inglese alla testa il suo superiore sul...