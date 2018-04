Tennis | Novak Djokovic rompe con Radek Stepanek | altro addio dopo Andre Agassi

Tennis - si rompe il sodalizio tra Andre Agassi e Novak Djokovic : divergenze di opinioni tra i due : “Ho cercato di aiutare Novak (Djokovic ndr.) con le migliori intenzioni, ma ci siamo trovati spesso in disaccordo l’uno cono l’altro. Gli auguro il meglio per il prosieguo della carriera”. Queste le parole di Andre Agassi che, nel corso di un’intervista concessa a ESPN, ha rivelato la fine della collaborazione con Novak Djokovic, in qualità di allenatore del Tennista serbo. Un sodalizio molto breve, durato 9 mesi e ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di domenica 11 marzo. Roger Federer avanza - Novak Djokovic saluta la California : Dopo la pioggia di ieri, è il caldo sole Californiano ad illuminare la scena nei match di secondo turno del tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells. L’inattesa perturbazione di ieri aveva un po’ scombinato i piani di Roger Federer che, comunque, non perdendo la calma, ha fatto suo il confronto con l’argentino Federico Delbonis (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-3 7-6. 1 ora e 43 minuti di gioco totali per ...

Tennis - Novak Djokovic : “Ho accettato di fare un piccolo intervento al gomito. Sono comunque fiducioso per il mio rientro” : Giunto agli ottavi di finale degli Australian Open 2018, sconfitto dal coreano Hyeon Chung, Novak Djokovic continua a soffrire per i problemi al gomito destro che lo hanno costretto a saltare già metà della stagione 2017. In questo senso, Nole ha confermato di aver subito un piccolo intervento chirurgico in Svizzera, come già noto da qualche giorno, essendo però pienamente fiducioso per il suo rientro in campo. “Non è stato facile per me ...

Tennis - nuovo stop per Novak Djokovic? Il serbo si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico : nuovo stop per Novak Djokovic? Il Tennista serbo potrebbe andare incontro ad un lungo stop dopo l’eliminazione agli Australian Open per mano del sudcoreano Hyeon Chung: secondo un’indiscrezione rilanciata dal sito FIT, Nole si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico al braccio destro. L’ex numero uno al mondo si sarebbe sottoposto a controllo in Repubblica Ceca, su consiglio del suo allenatore Radek Stepanek, e poi ...