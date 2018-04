Temporali in arrivo vero sera

Allerta Meteo Veneto : Temporali e neve in arrivo - criticità idrogeologica e rischio valanghe : Tra oggi pomeriggio e sabato sono previste precipitazioni più diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quantitativi anche consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Il limite della neve sarà intorno a 1500-1800 m. venerdì, in abbassamento sabato fino a 1100-1300 m. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e Temporali in arrivo - criticità “gialla” su tutta la regione : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo su tutta la regione per temporali e rischio idrogeologico e idraulico: l’avviso è valido dalle ore 20 di stasera fino alla mezzanotte di domani, sabato 31 marzo. L’Allerta è stata emessa a fronte di un minimo depressionario in approfondimento sul Golfo del Leone, tra Spagna e Francia, che porta correnti umide e miti e ...

Allerta Meteo Campania : piogge e Temporali in arrivo - vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo per criticità idrogeologica per precipitazioni sparse che in alcune zone potrebbero essere anche intense: l’avviso è valido dalle 12 di domani fino alle 12 di domenica. I venti saranno localmente forti, soffieranno dai quadranti occidentali con possibili raffiche, e il mare si presenterà agitato. Il quadro Meteo permarrà fino alle 12 della domenica di Pasqua ...

Per Week end di Pasqua In arrivo piogge e Temporali - poi bel tempo a Pasquetta : "Confermato un nuovo deciso peggioramento del tempo che interesserà soprattutto Nord e Tirreniche" " lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega " "fase clou del peggioramento ...

In arrivo nuova perturbazione - tra venerdì e sabato tornano piogge e Temporali : Roma - Un attivo vortice freddo sulle Isole Britanniche alimenterà e piloterà una perturbazione sull'Europa centrale a partire dalla Francia. Nella sua evoluzione da Ovest verso Est questo fronte interesserà anche l'Italia con il suo carico di piogge e temporali, in particolare tra venerdì e sabato, con maggiore coinvolgimento delle regioni settentrionali e tirreniche. Tornerà inoltre a nevicare talora ...

Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2018/ Temporali in arrivo - ma presto migliorerà : Meteo Pasqua e Pasquetta, prevista una divisione netta tra nord e sudi in Italia: si passa dai forti Temporali del settentrione, al caldo portato da Hannibal nel meridione.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:45:00 GMT)

MALTEMPO - Temporali E NEVE IN ARRIVO/ Previsioni meteo - Protezione Civile : confermata l'allerta al Centro-Sud : MALTEMPO, TEMPORALI e NEVE in ARRIVO. Previsioni meteo, Protezione Civile: piogge al Sud. Nevicate in Sicilia e Calabria. Le ultime notizie in vista del weekend(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Maltempo - Temporali e neve in arrivo/ Previsioni meteo - Protezione Civile : piogge al Sud. Nevicate in Sicilia : Maltempo, temporali e neve in arrivo. Previsioni meteo, Protezione Civile: piogge al Sud. Nevicate in Sicilia e Calabria. Le ultime notizie in vista del weekend(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:19:00 GMT)

Maltempo : allerta gialla in Sicilia - in arrivo Temporali e venti di burrasca : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Prosegue l'ondata di Maltempo in Sicilia. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte dell'Isola fino alle 24 di domani. In particolare si prevedono precipitazioni anche a caratter

“Neve - Temporali e grandine”. Meteo - Italia nella morsa del gelo. In arrivo una nuova perturbazione : ecco dove colpirà : Ciclone in azione sull’Italia. La Primavera batte in ritirata: nevicate diffuse anche a quote basse su molte regioni. Il possente strat-warming dei primi mesi del 2018 – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – ha letteralmente scombussolato le stagioni: è iniziata ufficialmente la primavera, ma su mezza Italia la situazione meteo appare tutt’altro che mite e primaverile. Un ciclone mediterraneo sta portando ...

Allerta Meteo Campania - criticità “gialla” : in arrivo Temporali - vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato “un avviso di avverse condizioni Meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo per l’impatto al suolo delle precipitazioni previste. L’Allerta entra in vigore alle 12 di domani e resterà in essere per le successive 24 ore“. Sono attese “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità. ...

Maltempo - in arrivo Temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud - : Allerta della Protezione Civile per una nuova perturbazione atlantica che colpirà l'Italia da giovedì 15 marzo. Rovesci di forte intensità interesseranno diverse regioni, a partire da quelle ...

Maltempo - in arrivo Temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud : Maltempo, in arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud Allerta della Protezione Civile per una nuova perturbazione atlantica che colpirà l'Italia da giovedì 15 marzo. Rovesci di forte intensità interesseranno diverse regioni, a partire da quelle settentrionali per arrivare poi anche a quelle meridionali. LE ...

Maltempo - in arrivo Temporali e forti raffiche di vento : ROMA, 14 MAR - In arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile in relazione agli effetti di una perturbazione atlantica che domani ...