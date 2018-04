Telemarketing selvaggio | il caso Vodafone-Garante Privacy e le armi a disposizione dei

ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Tutelarsi dal telemarketing selvaggio è un’impresa davvero ardua. Lo ha certificato il Garante della Privacy… https://… - Akamissing : RT @fattoquotidiano: Tutelarsi dal telemarketing selvaggio è un’impresa davvero ardua. Lo ha certificato il Garante della Privacy… https://… - habibisilvia : RT @meobaldo: Il #GarantePrivacy blocca #Vodafone: no al telemarketing selvaggio. Milioni le telefonate e gli sms inviati illecitamente htt… - pabdocimo : RT @TopaM79: Il garante della privacy blocca #Vodafone sul telemarketing selvaggio dopo innumerevoli segnalazioni di utenti contattati con… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Tutelarsi dalè un’impresa davvero ardua. Lo ha certificato ildellaattaccandoche, senza consenso, utilizzava i dati personali dei clienti a scopo commerciale. Sulla scia di diverse segnalazioni e dopo 18 mesi di indagini, l’autorità guidata da Antonello Soro ha infatti appurato che “sono state effettuate nell’interesse difino a 2 milioni di telefonate promozionali e inviati circa 22 milioni di sms senza un valido consenso degli interessati”, come si legge in una nota del. La pratica riguardava sia gli attuali clienti dell’operatore che quelli potenziali, coinvolgendo non solo chi non aveva dato il consenso, ma persino gli utenti che avevano “espressamente chiesto di non essere più disturbati o di veder cancellati i propri contatti dai database die dei call center coinvolti”, come ...