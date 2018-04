Telegram ha spiegato perché tecnicamente non può consegnare i messaggi degli utenti a

agi

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Non darà l’accesso aiperchéimpossibile. Così ha risposto Telegram, la nota app distica cifrata, alla richiesta delle autorità russe di avere le chiavi di cifratura con cui leggere ielettronici inviati attraverso la app in caso di indagini. La spiegazione di questa impossibilità è stata scritta in una lettera inviata dall’avvocato di Telegram, Dmitry Dinze, all’ente federale per il controllo dei media, Roskomnadzor. Le normali chat della app, scrive il legale - secondo quanto riferito dal Financial Times - sarebbero infatti conservate su server cloud con i dati non tenuti in un solo posto, mentre anche la funzione che permette di iniziare “chat segrete” non conserverebbe alcun dato. Per capire più in dettaglio bisogna ricordare che esistono ...