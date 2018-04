Targhe straniere per non pagare tasse e multe

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Per risparmiare soldi ogni trucco è buono, specialmente per coloro che si credono più furbi degli altri ricorrendo a truffe che danneggiano l’intera collettività. Si vedono sempre più spesso automobili con, quasi sempre bolidi di grande cilindrata e a prima vista non ci si stupisce, considerando il grande afflusso di immigrati degli ultimi anni. In realtà non sempre queste macchine appartengono a cittadini stranieri, ma si tratta di italiani che vogliono spendere meno di assicurazione auto, nonlee il bollo ed evitare di fare la revisione. Le auto con targa straniera spesso appartengono ad italiani La legge è chiara e stabilisce che un’automobile con targa estera appartenente a un cittadino straniero oppure italiano possa circolare sul nostro territorio solamente per un anno, dopodiché deve cambiare targa alla Motorizzazione italiana e adeguarsi alle ...