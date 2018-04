Tap : aggrediti due tecnici nelle campagne di Melendugno : Milano, 4 apr. (AdnKronos) – Due agronomi della Tap, il gasdotto Trans Adriatic Pipeline in costruzione in provincia di Lecce, sono stati aggrediti questo pomeriggio nelle campagne di Melendugno (Lecce) mentre erano impegnati in una ricognizione degli ulivi lungo il tracciato del gasdotto. A renderlo noto è la stessa società in un comunicato. L’auto su cui erano a bordo è stata bloccata con una pietra e mentre i due erano ancora al ...