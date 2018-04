Talassoterapia | curarsi usando il mare

vanityfair

(Di mercoledì 4 aprile 2018) La parola magica è, che significatutto il: non solo l’acqua, nella quale ci si immerge, ma anche la sabbia, le alghe, i fanghi, il sale, che si massaggia sulla pelle per rimuovere le impurità. L’unica esperienza a 360 gradi capace di risvegliare i cinque sensi con un solo elemento: il. La cerimonia – di completo e così orientale piacere – dell’acqua sul corpo, un’acqua riscaldata dove abbandonarsi come in un abbraccio, si può celebrare al The Residence by Cenizaro di Tunisi: un hotel dove gli ospiti si aggirano in accappatoi immacolati per consuil rito della talasso. Il, quello vero, è a portata d’occhi. E la piscina termale è una vasca verde-turchese sovrastata da una cupola moresca. Intorno, oltre ai ruscelli artificiali e alle fontane sparse un po’ ovunque, l’acqua sgorga a getto continuo, ...