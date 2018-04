: Tajani:staccare Lega e FI è impossibile - NotizieIN : Tajani:staccare Lega e FI è impossibile -

"Di Maio non è il vincitore delle elezioni,ha vinto la coalizione di centrodestra, che è solida e si candida a governare. Se Di Maio o il Pd vogliono sostenere il centrodestra è un'altra cosa, ma noi partiamo dall'incarico a Salvini". Lo ha detto Antonio, a 'Radio Anch'io' su Radio1. "Pensare di scorporare ladal centrodestra per farla diventare subalterna al M5S è un sogno non realizzabile". "Quasi cinque milioni di elettori hanno votato Forza Italia col nome di Berlusconi", a loro "dobbiamo rispondere".(Di mercoledì 4 aprile 2018)