Svezia | i “miracoli” dell’auto elettrica Riapre la miniera di grafite dismessa

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Vogliamo le auto elettriche? Tocca allora tornare in. Ma sì, avete letto bene, tanto più che la fonte è irreprensibile venendo dal portale Automotive News Europe. Sottoterra, per la precisione, ci torneranno gli svedesi, a caccia diche sta diventando una materia preziosa per la realizzazione delle batterie per la futura invasione di auto a “corrente”, insieme ad altri elementi nobili e più noti. Vediamo più da vicino: il luogo è Woxna, circa 260 km a nord di Stoccolma, dove in realtà ladiesiste da tempo. Ma era stata chiusa nel 2001, a causa del crollo dei prezzi di questa materia; ora invece l’estrazione di questo derivato del carbonio è tornata redditizia , ed in particolare sarà un’azienda canadese – la Leading Edge Materials – a dare seguito alle operazioni estrattive in profondità. Anche se laha catturato meno titoli rispetto ad altri ...