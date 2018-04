Svelato il peso che God of War occuperà su PlayStation 4

optimaitalia

: Svelato il peso che #GodofWar occuperà su #PlayStation4 - OptiMagazine : Svelato il peso che #GodofWar occuperà su #PlayStation4 -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) God of War uscirà per4 nel corso del mese di aprile, e rappresenta di fatto l'uscita di maggioretra le release del mese corrente di questo 2018 davvero ricco di titoli e di esclusive. Un "" che la nuova creatura di Santa Monica Studio non esercita soltanto a livello mediatico, ma anche in termini di gigabyte: è stato infattiquantola nuova avventura di Kratos sulla vostra console ammiraglia Sony.Stando ai report della stampa specializzata estera, che ha già iniziato il suo coverage per la recensione di God of War per PS4, sappiamo quale sarà ildella nuova esclusiva Sony e del nuovo capitolo dell'acclamata serie aciton di Santa Monica Studio: secondoLifestyle, God of Warin totale non più di 45 GB di memoria sull'hard disk della vostra4. Per la precisione, anzi, parliamo di 44.6 gigabyte totali da ...